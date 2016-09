Los tres municipios ourensanos que dieron al PP más del 80% de las papeletas

El PP ha superado este domingo la mitad de los votos en casi el 70 por ciento de los municipios gallegos --en 215 de los 314 que hay en la comunidad-- y ha llegado a sobrepasar el 80% en tres ourensanos --Avión (88,75%), Beariz (87,52%) y Quintela de Leirado (83,33%).



En A Coruña, los populares han conseguido más del 50% de los votos en 56 de los 93 ayuntamientos, con un techo del 77,6% en As Somozas. El PSOE fue primera fuerza en A Capela, donde ha logrado el 40% de los apoyos, lo que se ha traducido en el peor resultado provincial del PP (con un 32,17% de los apoyos).



En el caso de En Marea, el mejor resultado provincial lo consiguió en Mugardos, donde se ha situado como segunda fuerza, con un 24,49% de los votos. En el polo opuesto, en Vilasantar, como cuarta fuerza, no ha llegado al 5% de los sufragios emitidos por sus vecinos.



El BNG ha superado el 30% de los votos en San Sadurniño, donde se ha colocado como segunda fuerza con su mayor porcentaje de apoyo electoral en la provincia de A Coruña. En Val do Dubra se ha quedado como cuarta fuerza y un 3,99 por ciento de los apoyos.



EL PARTIDO ANTICORRUPCIÓN, QUINTA FUERZA EN NAVIA



En la provincia de Lugo, los populares han obtenido más de la mitad de los votos en 50 de los 67 ayuntamientos de la provincia (el 75%). Superaron el 70 por ciento en Abadín (donde el PSOE obtuvo el peor resultado de la provincia), Carballedo y Friol.



Los socialistas han ganado en tres ayuntamientos --Negueira de Muñiz (40,54%), Pedrafita (50,08%) y Ribeira de Piquín (48,21%)--. En Negueira, el PP ha registrado su peor resultado de la provincia.



Por su parte, En Marea obtuvo su mejor resultado de Lugo en Cervo, donde fue segunda fuerza, con un 22,6% de los apoyos. A su vez, el peor dato del BNG (con un 1,42%) se registró en Pedrafita y el mejor, en Pobra do Brollón, donde se situó como segunda fuerza con un 21,58%.



La mejor cifra porcentual de Ciudadanos (C`s) en Lugo, se computó en la ciudad de la muralla, con un 4,12 por ciento. En Navia, el Partido Anticorrupción y Justicia (PayJ) se ha colocado como quinta fuerza, con el 1,32% de los votos.



OURENSE



En Ourense, el peso del PP también ha sido significativo, ya que en 75 de los 92 ayuntamientos ha batido la barrera de la mitad de los votos y en esta provincia es en la única en la que sobrepasa el 80% de las papeletas obtenidas hasta en tres casos.



El PSOE, por su parte, consigue ser primera fuerza en tres municipios y en dos suma más del 50% de los votos. Los tres ayuntamientos son Calvos de Randín (52,43%), Entrimo (50,91%) y Parada de Sil (40,49%). En Entrimo, los populares registran su cifra más baja de apoyos en la provincia (un 34,50%).



En Marea, por su parte, se ha situado como primera fuerza en Vilar de Santos (donde el alcalde, Xan Jardón, quien se presentó por Compromiso por Galicia, acabó apoyando el proyecto encabezado por Luis Villares).



PONTEVEDRA Y CIUDADES



En cuanto a la provincia de Pontevedra, 34 de los 62 ayuntamientos han obtenido más del 50% de los votos. El PSOE ha sido primera fuerza en A Illa de Arousa (con un 36,25%), mientras que el PP tiene en esta localidad su porcentaje más bajo (un 26,84%).



Los socialistas también han sido primera fuerza en la localidad pontevedresa de Fornelos de Montes.



En el ámbito urbano, En Marea se ha situado como la segunda fuerza más votada en las ciudades atlánticas de A Coruña, Santiago, Ferrol, Pontevedra y Vigo, y ha logrado, en todos los casos, aumentar el número de votos (salvo en la capital compostelana) con respecto a los resultados obtenidos por AGE en las autonómicas de 2012.



El partido instrumental encabezado por el exmagistrado Luís Villares se sitúa en segundo lugar tras ganar unos 20.000 votos en estas ciudades con respecto a las anteriores elecciones gallegas (siempre tomando como referencia los datos de AGE). Si bien es cierto, en todos los casos ha bajado el apoyo con respecto a las pasadas generales.