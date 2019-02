Los pagos online de Abanca siguen sin funcionar

Los pagos online de Abanca continúan sin funcionar durante la mañana de este miércoles, lo que está provocando malestar entre los clientes de la entidad financiera, que se quejan de esta situación a través de las redes sociales.

"Imposible entrar al área cliente a través de la web o app, justo el día de cobro de nómina y pago de alquiler y/o recibos. Hubiera estado bien enterarme de esta `crisis` por un mensaje vía móvil o mail y no tener que entrar expresamente a Twitter", señala una de las usuarias.

Y es que Twitter ha sido la vía utilizada por Abanca para informar, tanto en la noche del martes de la "incidencia" que afectó a cajeros y oficinas, como en la mañana del miércoles de la vuelta a la normalidad en estos dos ámbitos.

A través de esta vía anunció que sigue trabajando para recuperar "la funcionalidad del resto de los servicios", comentario al que siguen críticas como la que refiere una clienta que está fuera de España. "Mi tarjeta no funciona ni en cajeros ni en tiendas, no tengo dinero en efectivo!! Mañana sale mi avión y tengo que pagar la facturación de mis maletas, cómo hago???", se pregunta.

Otras censuras vienen de las personas que, desde las 12,00 horas de este miércoles, intentan comprar un abono para el festival de música O Son do Camiño (salían a la venta en ese momento). "La banca móvil sigue sin ir.... Me parece increíble que hoy se tarde tanto en arreglar un fallo técnico... Y mientras los que queremos comprar entradas para O son do Camiño qué?? No dais soluciones... FLIPANTE", lamenta otra usuaria.