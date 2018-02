A exparella de Sonia Iglesias, investigado por homicidio: "Non tiven nada que ver"

O que foi parella de Sonia Iglesias, Julio Araújo, está a ser investigado por homicidio en relación coa desaparición desta pontevedresa fai xa oito anos. Diso informou o seu avogado, Jesús Santaló, á saída de comisaría este mércores, onde se acolleu ao seu dereito a non declarar.

Segundo explicou o letrado, con todo, o seu representado "sempre respondeu con serenidade e seguridade absoluta respecto de que non tivo ningunha intervención nestes feitos", pola desaparición de Sonia Iglesias.

O seu cliente acolleuse ao seu dereito a non declarar por consello do seu avogado porque as dilixencias son secretas, por iso é polo que optase por non manifestarse.

A pesar diso, a comparecencia na comisaría alargouse durante aproximadamente unha hora por un fallo informático e porque o instrutor fixo consignar certas preguntas, que o avogado descartou concretar porque o caso está declarado baixo o segredo de sumario.



As novedades

Investigado por homicidio segundo a acta de lectura dos seus dereitos, o letrado de Araújo afirmou non poder indicar as novidades que se produciron para que pasase de imputárselle detención ilegal a homicidio. No xulgado, até o arquivo da causa hai dous anos, sempre fora imputado por detención ilegal, segundo lembrou.

De acordo con Santaló, a causa está a seguirse xudicialmente pero o seu defendido aínda non foi citado, aínda que entende que lle citarán nun período curto de tempo.

Cuestionado polos motivos polos que cre que foi deixado en liberdade, o avogado opinou que "os novos elementos de reapeartura das dilixencias non son o suficientemente sólidos como para adoptar esta medida".

De feito, a reapertura da investigación sorpréndelle porque non atopa "datos ou elementos que aconsellen a reapertura das dilixencias". Respecto de se está preocupado, dixo que o está "tanto como antes". "Sempre respondeu con serenidade e seguridade absoluta respecto de que non tivo ningunha intervención nestes feitos", resolveu.