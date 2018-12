O Parlamento galego celebra o trámite do traspaso da AP-9

Todos os grupos políticos con representación no Parlamento galego --PPdeG, En Marea, PSdeG e BNG-- celebraron a admisión a trámite aprobada este martes no Congreso da proposta lexislativa que demanda a transferencia da AP-9 a Galicia. No entanto, os grupos de En Marea e BNG manteñen, ademais, a súa demanda de que a concesión da autoestrada "se rescate" para o público.

Así o trasladaron os distintos grupos nas habituais roldas de prensa posteriores á reunión da Xunta de Portavoces celebrada este mércores no Parlamento. Neste contexto, o portavoz de En Marea, Luís Villares, demandou que a Autoestrada do Atlántico sexa "pública e libre de peaxe".



Deste xeito, o partido instrumental propón que o rescate se financie cos fondos destinados a unha obra "innecesaria" como é, nas súas palabras, a A-57, unha vía "paralela á AP-9 entre A Coruña e Porriño". "O custo son 1.200 millóns de euros, con ese diñeiro daría dabondo para rescatar a AP-9", asegurou.



Pola súa banda, a portavoz do Bloque, Ana Pontón, ademais de incidir na importancia de que Galicia teña "unha capacidade de xestión" real sobre a infraestrutura, demandou tamén que a tramitación da transferencia no Congreso realícese "pola vía de urxencia" dado que a actual lexislatura é "incerta" ao "non saberse cal vai ser a súa duración".



Pola súa banda, os portavoces dos grupos Socialista e Popular, Xoaquín Fernández Leiceaga e Pedro Puy, respectivamente, coincidiron na "boa noticia" que supón a tramitación, aínda que o tamén presidente do PSdeG apelou a respectar os "ritmos e procedementos" da Cámara baixa.



Puy, á súa vez, puxo o foco en que o traspaso desta infraestrutura estratéxica galega non pode supor un custo para a comunidade. Deste xeito, insistiu en que é "fundamental saber en que termos económicos" se materializará, chegado o caso, a transferencia.



Tanto é así que subliñou que "sería bo" que, "en parello" á tramitación da proposta para que se transfira a autoestrada, que o asunto se abordase na Comisión Mixta de Transferencias. Este paso permitiría, ao seu xuízo, evidenciar a "clara vontade" por parte do Goberno central de realizar o traspaso e concretar as condicións económicas.