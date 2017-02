'Pelerinaxes', la única nominación ourensana a XV Mestre Mateo

La película `María y los demás` y la serie de televisión `Dalia, a modista`, parten como favoritas en la XV edición de los Premios Mestre Mateo de la Academia Galega do Audiovisual (AGA), para los que cuentan con 13 y 12 candidaturas, respectivamente.



La Academia ha dado a conocer este martes, en un acto celebrado en la sede de la Sgae en Santiago, los nombres de los candidatos nominados a los Premios Mestre Mateo en su edición número 15, que han anunciado los actores María Vázquez y Federico Pérez.



Tras la primera ronda de votaciones del sector, el largometraje `María y los demás` parte como favorito a estos galardones, con 13 nominaciones, entre ellas la de mejor película, mejor interpretación femenina protagonista, mejor interpretación femenina de reparto, mejor dirección o mejor guión.



A continuación se sitúa la serie de televisión `Dalia, a modista`, con 12 opciones de premio, entre las que están la de mejor actriz protagonista, mejor actor de reparto, mejor dirección o mejor serie de televisión.



Por número de nominados a estos galardones también destacan la serie `Serramoura` y el largometraje `Cen anos de perdón`, con ocho cada una; el film `Mimosas`, con cinco; y el documental `Esquece Monelos` y el largometraje `Migas de Pan`, con cuatro.



Tras esta selección, los miembros de la Academia iniciarán ahora una segunda ronda de votaciones para elegir a los ganadores de cada una de las 25 categorías. Los resultados se darán a conocer en la Gala de los Premios Mestre Mateo, que se celebrará el 4 de marzo en A Coruña.



El listado de candidaturas de esta edición estuvo formado por 176 obras --5 largometrajes, 25 documentales, 10 series de televisión, 9 series web, 32 programas de televisión, 31 cortos de imagen real, 8 cortos de animación, 20 anuncios y 36 videoclips--, así como por 171 productoras y 498 profesionales.



MEJOR PELÍCULA, ACTOR Y ACTRIZ



Para hacerse con el galardón al mejor largometraje el próximo 4 de marzo, `María y los demás` se enfrentará a `Cen anos de perdón`, `Migas de pan` y Mimosas`.



Asimismo, los integrantes de la Academia han decidido que `Dalia, a modista`, compita por el premio a la mejor serie de televisión con `Era Visto`, `Nós` y `Serramoura`. Del mismo modo, el mejor programa de televisión se decidirá entre `Buscando Ardebullo`, `Deportes imposibles` `Land Rober Tunai Show` y `Zig Zag Diario`.



Los candidatos a llevarse el Mestre Mateo al mejor actor protagonista en esta edición son Federico Pérez, por `Era Visto`, Luis Tosar, por `Cen anos de perdón`, Miguel Ángel Blanco, por `Serramoura`, y Monti Castiñeiras, por `Sicixia`.



Por su parte, el premio a la mejor actriz protagonista se decidirá entre Barbara Lennie, por `María y los demás`, María Mera, por `Dalia, a modista`, María Vázquez, por `Augasquentes`, y Marta Lado, por `Sicixia`.



En cuanto a los actores de reparto, están nominados Alfonso Agra, por `Serramoura`; Antonio Durán `Morris`, por `Pazo de Familia`, Monti Castiñeiras, por `Serramoura`, y Xoan Forneas, por `Dalia, a modista`. Finalmente, el premio a la mejor actriz de reparto irá para Beatris Serén, por `Pazo de Familia`, Carmen Méndez, por `Pazo de Familia`, Covadonga Berdiñas, por `Dalia, a modista`, o María Vázquez, por `María y los demás`.



Los nominados al premio al mejor comunicador de televisión son María Solar, por `A Revista Fin de Semana`, Roberto Vilar, por `Land Rober Tunai Show`, Rodrigo Vázquez, por `O país máis grande do mundo`, y Xosé Barato, por `Desafío nos fogóns`.



LAS FAVORITAS COMPITEN TAMBIÉN EN DIRECCIÓN



Las dos piezas favoritas en estos premios compiten también en la categoría de mejor dirección, a la que están nominadas Giselle Llanio, por `Dalia, a modista`, y Nely Reguera, por `María y los demás`; así como Oliver Laxe, por `Mimosas` y Daniel Calparsoro, por `Cen anos de perdón`.



En cuanto al galardón al mejor guión, compiten Jorge Guerricaechevarría, por `Cen anos de perdón`, Manane Rodríguez y Xavier Bermúdez, por `Migas de pan`, Nely Reguera, Diego Ameixeiras, Eduard Sola, Valentina Viso y Roger Sogues, por `María y los demás`; y Oliver Laxe y Santiago Fillol, por `Mimosas`.



En dirección de fotografía están nominados Aitor Echeverría (María y los demás), Jaime Pérez (Esquece Monelos), Josu Inchaustegui (Cen anos de perdón) y Suso Bello (Dalia, a modista); mientras que en dirección de arte son candidatos Andrea Pozo (María y los demás), Ángel Amaro (Serramoura), Juan Pedro de Gaspar (Cen anos de perdón) y Suso Montero (Dalia, a modista).



Según han decidido los integrantes de la academia, el premio a la mejor dirección de producción se debatirá entre Concha Fontenla (Dalia, a modista), Felipe Lage Coro y Rafael Álvarez (Mimosas), Paula Fernández (Serramoura) y Sergio Frade (María y los demás); y el de mejor montaje entre `María y los demás`, `Cen anos de perdón`, `Esquece Monelos` y `Migas de pan`.



DOCUMENTALES Y CORTOMETRAJES



En el ámbito de los documentales, optan a los Mestre Mateo `A Seara`, `Esquece Monelos`, `Manuel María. Paixón de Palabra e Terra` y `Pelegrinaxes`.



Asimismo, los nominados en la categoría de mejor cortometraje de imagen real son `Las vacas de Wisconsin`, `Einstein-Rosen`, `Lurna` y `Quinta Provincia`. En el campo del cortometraje de animación optan a un galardón `Actividade cinexética`, `Cartas a superman`, `Decorado` y `The magic oven`.



`A cidade`, de Magín blanco y Uxía; `Cedeira`, de Guadi Galego, `Drop`, de Skygaze, y `Restos de un naufragio`, de Igloo, están nominados en la categoría de mejor videoclip; y el mejor anuncio se seleccionará entre `Abanca, imposible sen ti`, `Beard Mourning`, `Cambados, feito a man` y `Cando chega o inverno`.



En el apartado de series web, compiten a los XV Mestre Mateo `Dalle jas!`, `A viaxe`, `Galicia Crime` y `Mamá pon la webcam`.



OTRAS CATEGORÍAS



Cierran estos premios el galardón a la mejor realización, a la que optan Gael Herrera Batallán y Lautaro Herrera Batallán (Qué Casas!), Gaspar Broullón (Deportes Imposibles), José Villaverde (Land Rober Tunai Show) y Teo Manuel Abad (Verbenalia).



La mejor música original se decidirá entre `Dalia, a modista`, `Augasquentes`, `María y los demás` y `Esquece Monelos`; mientras que el mejor sonido será para `Serramoura`, `Mimosas`, `Dalia, a modista` o `María y los demás`. Estas dos últimas piezas también competirán en la categoría de mejor vestuario, junto a `Cen anos de perdón` y `Urxencia cero`; y en el de mejor maquillaje y peluquería, junto a `Serramoura` y `Migas de pan`.