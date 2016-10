Los peritos de QBE, la aseguradora de Renfe, se han ratificado este martes en sus informes, en los que advierten de que el riesgo en la curva de Angrois, donde descarriló un tren Alvia en 2013, no era tolerable, y han asegurado que era obligatorio un análisis integral que no se hizo.



Así lo ha señalado el abogado del maquinista, Manuel Prieto, en declaraciones a los medios de comunicación tras una hora y media de comparecencia de los expertos Frans Heijnen y James Robert Catmur.



Su declaración ante el juez y los abogados de las partes ha terminado poco antes del mediodía y ha habido un pequeño receso, tras el que la jornada continúa con la comparecencia de Enrique Castillo Ron, catedrático al que un perito judicial encargó otro informe para la causa.



Además, Heijnen y Catmur permanecen en los juzgados compostelanos a la espera de que el juez que instruye la causa, el titular del número 3 de instrucción, Andrés Lago Louro, decida si finalmente accede o no al careo entre los tres especialistas que solicitó QBE.



DUPLICACIÓN DE DOCUMENTOS



"No existe ningún análisis de riesgo hecho de la zona del accidente, incluido en los nuevos documentos, aunque --Adif-- dice que presenta el documento 14 como análisis de riesgo del enclavamiento de Santiago, no es de Santiago, es una revisión anterior de O Irixo; han duplicado en O Irixo dos cosas, dos documentos, y han presentado cada uno de una forma distinta", ha denunciado el letrado que defiende al conductor Francisco Garzón Amo, en este momento único imputado en la causa.



"Queda ratificado que ahí la seguridad no existía, se había quedado exclusivamente en manos del maquinista", ha añadido Prieto. A su juicio, de hecho, "el factor humano es uno de los elementos que hay que valorar", puesto que "no se puede dejar la seguridad exclusivamente a lo que pueda hacer un maquinista que no deja de ser una persona". "Para eso están los elementos de la tecnología y los controles para que se hubiesen evitado ese accidente", ha añadido.



Además, el abogado de Garzón ha destacado que este fue el "primer accidente con fallecidos de la alta velocidad española" y el primero en Europa "en que el 100% de las personas que iban a bordo sufrieron lesión o fallecieron". "Eso da la clave de la especialidad de la curva que se había dejado sin ningún sistema de seguridad", ha subrayado.



Para la defensa del maquinista, está "clarísimo que hay una responsabilidad de Adif de omisión de medidas de seguridad", por lo que espera que fiscal y juez "cambien de decisión".