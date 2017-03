Cuatro personas heridas, una menor de edad, en un accidente en Vilaboa

Tres adultos y una niña de dos años han resultado heridos en un accidente de tráfico registrado esta tarde en Vilaboa, informaron fuentes del 112.



El siniestro tuvo lugar en la carretera que va a Acuña, a la altura de Postemirón, donde el vehículo en el que viajaban los heridos quedó atravesado en la vía.



Tras recibir la alerta de un particular sobre las 15.30 horas, el centro de atención a las emergencias de Galicia movilizó a Urgencias Médicas, Bomberos del Morrazo, Protección Civil, Policía Local y Guardia Civil de Tráfico.



Una hora y media antes, otro accidente en la provincia de Pontevedra, en este caso en As Neves, se saldó con dos mujeres heridas al chocar el vehículo en el que circulaban contra un muro. El accidente se produjo en la PO-415, a la altura del cruce de la estación de As Neves.



Una de las mujeres implicadas llamó al 112 a las 14.00 horas para solicitar asistencia sanitaria. Acto seguido, fueron movilizados Urgencias Médicas, Bomberos del Baixo Miño, Policía Local y Guardia Civil de Tráfico.