Piden doce años de cárcel por abusar de su hijastra durante años en A Coruña

Un hombre acusado de un supuesto delito de agresión sexual a la hija de su pareja, menor de trece años, deberá comparecer mañana en la vista oral del juicio previsto en la Audiencia provincial de A Coruña en la Fiscalía pide doce años de prisión y una indemnización de 50.000 euros por daño moral.



La sección segunda de la Audiencia provincial de A Coruña acoge a partir de las 10:00 horas un juicio en el que se le acusa a un varón como supuesto autor de presunto delito continuado de agresión sexual contra una pequeña con la que ejercía funciones de padre, al tratarse de la pareja de su madre durante ese periodo.



Según la Fisclaía, en el verano 2009 el hombre, "guiado por el ánimo de satisfacer sus lúbricos instintos y aprovechando deliberadamente su posición de superioridad y que la madre no se encontraba en casa", convenció a la menor para que se desnudara y "comenzó a realizarle tocamientos por sus partes íntimas".



No volvió a protagonizar otra conducta similar hasta el verano de 2010 y "sin el apoyo de un acto verdaderamente libre por parte de la menor de oponerse a sus designios sexuales, reiteró un número no determinado de comportamientos similares", según relata el escrito de la Fiscalía.



En una ocasión el acusado entró presuntamente en la habitación de víctima cuando estaba dormida, sin los audífonos que necesitaba por su falta de audición, y comenzó a acariciarla por todo su cuerpo hasta que se percató y él marchó de la habitación.



Esta situación volvió a ocurrir entre 2011 y 2014, por lo que se le acusa de un presunto delito de continuado de agresión sexual a una menor de trece años por el que la Fiscalía pide doce años de prisión y 50.000 euros en concepto de daño moral.