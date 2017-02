La plaga de la patata en Galicia pudo llegar de Canarias 'de forma irregular'

La introducción en Galicia de patata procedente de Canarias "de forma irregular" es una de las hipótesis que considera el Ministerio de Agricultura como origen de la entrada de la plaga de polilla guatemalteca (`Tecia solanivora`) en la Comunidad.



Según han explicado fuentes del Ministerio de Agricultura, en el marco de las investigaciones que se han realizado sobre la entrada de la polilla guatemalteca en Galicia, una de las hipótesis es que llegase procedente de Canarias, el primer lugar afectado en España --presente desde 1999--. Pero "no ha sido a través de una operación comercial", ya que desde la comunidad insular "no se permite enviar patata a la península por la existencia de la plaga".



Por ello, "cabe la posibilidad de que algún particular trajera (a Galicia) una pequeña cantidad de manera irregular para uso propio". Con todo, "es importante señalar que se trata de una hipótesis y no de un hecho comprobado".



La primera vez que se detectó la polilla guatemalteca en Galicia fue en 2015 en los ayuntamientos coruñeses de Neda, Ferrol y Narón. Hasta la fecha se ha extendido a un total de 31 municipios en Ferrolterra y la Mariña Lucense, en cosechas de autoconsumo.



PREVISIONES PARA GALICIA



Sobre las previsiones de cómo puede afectar la plaga de la patata en próximos meses a Galicia, el Ministerio de Agricultura subraya que "dependerá de la concienciación de los productores y de la correcta aplicación de las medidas oficiales establecidas".



Respecto a las posibilidades de que la polilla guatemalteca alcance las principales zonas productoras de patata de Galicia, en Bergantiños y A Limia, Agricultura sostiene que "si el sector actúa correctamente y se aplican todas las medidas establecidas y que se establecerán próximamente, debe ser posible controlar la plaga para que no continúe su extensión y se inicie un proceso de erradicación".



"Hay que tener en cuenta que esta plaga solo afecta a la patata, por lo que si no hay patatas en las que reproducirse, la plaga desaparece", deja claro.



PAPEL DE ALMACENISTAS



En lo tocante al papel que juegan los almacenistas en la erradicación de la polilla, Agricultura recuerda que "en los almacenes se puede propagar esta plaga si entran patatas infectadas y entran en contacto con otras sanas".



"Por ello, es importante que los almacenes no adquieran patatas de zonas infectadas, y, en caso de detectarlas, proceder a su destrucción y desinfectar en profundidad sus instalaciones", indican a Europa Press fuentes del Ministerio.



EL DECRETO, "DE URGENCIA", ESTARÁ LISTO "EN PRÓXIMAS SEMANAS"



Asimismo, el Ministerio de Agricultura señala que el decreto por el que se prohibirán las plantaciones en zonas afectadas y se coordinarán las actuaciones a nivel estatal "se encuentra en estos momentos en periodo de consulta".



Este decreto "se está gestionando con tramitación de urgencia". "Esperamos, por tanto, que esté listo en estas próximas semanas". De tal forma, finalizada su tramitación, será aprobado en Consejo de Ministros y "entrará en vigor de manera inmediata".



MEDIDAS A TOMAR PARA ERRADICAR LA PLAGA



El Ministerio informa de que las medidas para erradicar la plaga pasan por "evitar el movimiento de patata infectada, evitar la siembra con patata infectada; y en las zonas donde se detecte la polilla, no sembrar patata".



A esto se suma "una fuerte vigilancia para detectar de manera rápida la presencia de polilla en nuevas zonas que permita controlar su dispersión".



Finalmente, el Ministerio defiende que "desde el primer momento en que se detectó la plaga se tomaron medidas en las zonas afectadas", y "desde entonces se está aplicando un plan de contingencia del que disponen tanto comunidades autónomas como productores".