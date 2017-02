Polémica por el cartel del Entroido coruñés con una figura del Papa

El Arzobisapado de Santiago ha enviado un comunicado a los medios de comunicación mostrando su descontento con los carteles y folletos realizados para el anuncio de la festividad del Carnaval en A Coruña, en los que se aprecia "una viñeta alusiva al Papa".



En esta línea, el Arzobispado considera ofensivas las imágenes porque, argumenta que se ha representado al pontífice "que ni se corresponde con la realidad ni guarda relación alguna con la celebración lúdica que se publicita".



Además, la Archidiócesis de Santiago ha añadido que "rechaza firmemente esta utilización, que hiere los sentimientos de los creyentes, puede implicar una burla a las creencias de miles de coruñeses y ofende, gratuitamente, a cuantos, católicos o no católicos, sienten un respeto profundo y sincero por la persona del Papa".



Por último, la Iglesia ha afirmado que los símbolos religiosos, "y muy especialmente las figuras que representa a todas las confesiones, católicas o no", no deberían ser nunca objeto de manipulación con la excusa del divertimento u ocasiones festivas.