A Policía detén unha festa ilegal de Halloween en Arteixo

A Policía Local de Arteixo participou nun operativo no que, a primeira hora da mañá deste martes, se detivo unha festa ilegal de Halloween que se estaba a celebrar nun inmoble da localidade.



Segundo informou o corpo, no operativo participaron nove axentes de policía de Arteixo, unha patrulla da Garda Civil e unha patrulla da Policía Local de A Coruña, que interviñeron nun inmoble na zona de A Zapateira sobre as 9,00 horas deste martes.



No inmoble estábase a realizar unha festa sen ningún tipo de licenza e, ademais de poñerlle fin, os axentes incautáronse de drogas que portaban os participantes.



Posteriormente, a realizo un control de vehículos nas proximidades do inmoble, onde se levantaron outras dúas actas de incautación de drogas a persoas que se dirixían á festa, ademais dunha sanción por conducir baixo os efectos das drogas.