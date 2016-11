La Policía Local también "intensifica" la vigilancia por el violador de Lugo

La alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, confirmó que la Policía Local también ha "intensificado" su labor de vigilancia en la ciudad a raíz de la alarma que han provocado las dos agresiones sexuales perpetradas en la zona de Augas Férreas, muy cerca del campus universitario.



"Se está intensificando porque siempre que hay algún problema nosotros intentamos buscar una solución y aportar nuestra colaboración, a pesar de no tener la competencia", precisó la alcaldesa en declaraciones a los medios de comunicación.



En cualquier caso, recordó que se hace necesaria una labor de coordinación, porque la Policía Local tampoco "puede interferir" en el "trabajo que están haciendo" los agentes del Cuerpo Nacional de Policía, que es el que tiene "la competencia" para investigar estos delitos.



"Tenemos que ser cautos para no interferir en las estrategias marcadas" por quien "lidera" la investigación, que es la Policía Nacional, precisó.



La Junta Local de Seguridad, precisamente para coordinar la actuación de las policías Local y Nacional, ha sido convocada para el miércoles de la semana que viene, dijo la alcaldesa, "entre otras cosas" por esos dos asuntos que "ahora mismo preocupan en la ciudad": Las peleas entre adolescentes y las dos agresiones sexuales en Augas Férreas.



"Sin buscar una alarma social, porque creo que no es bueno ni positivo para nadie, pero sí poniendo el acento en un problema que, aunque sea aislado, se quede en aislado y no se convierta en un problema mayor", precisó Lara Méndez.



Opina que "es bueno que" las instituciones trabajen "conjuntamente, cada una dentro de sus competencias", para "buscar las sinergias y la cooperación entre los distintos cuerpos de seguridad".