La Policía Nacional investiga dos supuestos intentos de violación denunciados en Lugo

La Policía Nacional investiga dos supuestos intentos de violación denunciados en los últimos meses en un edificio en la zona de Augas Férreas en la ciudad de Lugo.



Así lo ha confirmado el subdelegado del Gobierno en Lugo, Ramón Carballo, que ha explicado que se investigan "dos episodios de intento violación, que se denunciaron en los últimos meses" en la zona de Augas Ferreas en la capital lucense, "y en el mismo edificio".



Carballo ha puntualizado que "de momento no se están dando más datos". "Porque no queremos que la información de estos datos pueda reventar la investigación que lleva a cabo la Policía", ha afirmado.



Además, ha apuntado que "estos episodios pueden guardar relación entre ellos". "La Policía ya dispone de pistas de investigación que esperemos que den los resultados esperados y así resolver las dos denuncias y poner a la persona o personas que pudieron haber participado en esos hechos delictivos a disposición de la justicia", ha comentado.



"La Policía, desde luego, que va a poner todos los medios necesarios para que estos dos episodios se puedan resolver, pero también tenemos que entender que durante la investigación tampoco podemos dar ningún otro tipo de dato o pistas que pudieran entorpecer ese trabajo policial", ha subrayado.



A su vez, ha aprovechado para trasladar "un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía y que esto no se convierta en una alarma social". "Aunque somos conscientes todos de que estos hechos en sí mismos ya crean mucha alarma social", ha indicado.



COLABORACIÓN CIUDADANA



Además, Carballo ha invitado a la ciudadanía a que colabore "por si pudieran aportar alguna pista o algún dato que pueda ser interesante en la investigación, que llamen a la Policía y poner esos datos a disposición de la propia Policía".



En esta línea, ha animado a que se "tomen ciertas medidas de precaución, a ciertas horas de la noche, sobre todo en las entradas de los garajes y de los edificios para tratar de prevenir".



"Insistir en esa colaboración, que cualquier persona que se pueda ver afectada que presenten denuncia ante la Policía o Guardia Civil para poder perseguir y evitar este tipo de hechos, en este caso son hechos puntuales pero todos tenemos que trabajar también la policía y la guardia civil que van a poner todos los medios necesarios para esclarecer estos hechos", ha insistido.