Ponen en libertad a uno de los Morones por su obesidad mórbida

El juez de Instrucción número tres de Cangas ha decretado la puesta en libertad de uno de los hermanos de Sinaí Giménez e hijo del patriarca del `clan de los morones`, Marino G.J., que permanecía en prisión provisional desde el pasado mes de abril por su presunta implicación en una trama criminal de extorsión a vendedores ambulantes de mercadillos.



Tal y como ha trasladado a Europa Press el abogado de la defensa Ramón Montenegro, el magistrado ha tomado esta decisión a partir de la petición que el pasado 6 de octubre formuló el letrado Marcos García Montes, y cuya resolución estaba pendiente de unos informes forenses sobre las "deficiencias" en la atención recibida en prisión por Marino por su obesidad mórbida.



Según ha manifestado, los informes acreditan que "tiene dificultades" en el centro penitenciario por este motivo, por lo que el juez, atendiendo a un "criterio jurídico", ha decretado su puesta en libertad, "en vista de lo instruido y porque no hay riesgo de fuga ni una posible influencia sobre las supuestas víctimas", ha apostillado el letrado.



La decisión, que contaba con el apoyo del abogado de testigos protegidos y la oposición de la Fiscalía, supone la "absoluta movilidad y disposición de libertad" por parte de Marino, a quien no se le ha impuesto ninguna fianza ni medidas como órdenes de alejamiento o la prohibición de acercarse a algún lugar, y tan sólo tendrá que ir a firmar al juzgado los días 1 y 15 de cada mes.



LIBERTAD DE LOS DEMÁS



La puesta en libertad de Marino G.J. se suma a la de su padre, el patriarca del clan de los `Morones`, Olegario G.S., que a finales de octubre quedó en libertad aunque imputado, tras permanecer cinco meses bajo arresto domiciliario.



En su caso, el juez tuvo en cuenta su estado de salud, que su participación en los hechos es "menor", que finalizaron las declaraciones de los testigos protegidos y que las representaciones legales de éstos no se opusieron a que quedase en libertad.



En atención a estos dos hechos, Montenegro ha avanzado que "es de suponer" que el magistrado se pronunciará en los mismos términos respecto a los otros tres hermanos del clan de los `Morones` que todavía permanecen en prisión: Juan Paulo, Saúl y Sinaí Gimenez.



Así las cosas, los letrados entienden que "el argumento" de que ya se practicaron diligencias fundamentales y de que no hay riesgo de atentar contra otras personas o influir en las supuestas víctimas "vale para todos".