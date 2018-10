Pontón lamenta un discurso de Feijóo "sin la más mínima autocrítica"

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha cargado hoy contra el discurso del presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, durante el debate de política general en el que “no ha hecho la más mínima autocrítica”, algo que es “preocupante” puesto que parece que él piensa “que vivimos en el mejor de los mundos posibles”.

En declaraciones a un grupo de periodistas en los pasillos del Parlamento de Galicia, Pontón ha pedido al mandatario gallego que se baje “del coche oficial” y atienda a la “Galicia real de carne y hueso que no estuvo presente en el discurso de la Xunta”, en el que ha repetido “las mismas promesas” que en años anteriores, evidenciando que está “agotado, sin ideas y sin iniciativas”, ha dicho.

“Le recomendaría que dejase por unos días el coche oficial y pasee por las calles de este país” ya que “vería que hay mucas personas que no pueden pagar factura de la luz” o que este invierno no podrán “encender la calefacción”, personas a las que no se ha referido, ha afirmado Pontón.

La líder de la formación nacionalista gallega ha criticado el “ejercicio magnífico de posverdad” de Núñez Feijóo que, tras la “ propaganda y la publicidad”, ha dado anuncios vacíos de contenido.

También le ha reprochado su postura de esconderse “tras Cataluña y la oposición al Gobierno del Estado”, mientras que se ha ensalzado como “ariete contra el nacionalismo”.

“Nos merecemos un Gobierno mejor del que tenemos”, ha concluido Pontón.