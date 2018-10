Povisa opta por un preconcurso inusual de refinanciación

El juzgado de lo Mercantil 3 de Vigo emitió ayer un decreto con el que se da constancia de que ha recibido la comunicación del Hospital Povisa de iniciar preconcurso.

Este trámite, que puede o no presentarse ante el juzgado, se ha realizado utilizando la vía más inusual de las dos que prevé la ley, y que se refiere a la de tratar de llegar a un acuerdo de refinanciación de deuda, en este caso con el Sergas. La otra alternativa, la más habitual, es de la alcanzar un convenio con los acreedores.

Fuentes judiciales indicaron son contados los casos en los que una empresa opta la refinanciación de la deuda y de hecho únicamente se han registrados dos con anterioridad al de este hospital.

El preconcurso presentado ante el juzgado y que será publicado en el Registro Público Concursal, no incluye lista de acreedores y sí la carta remitida a la Consellería de Sanidad en la que cifra las pérdidas en unos 42 millones de euros en la actualidad tras haber pasado de cinco millones en 2015, cuatro en 2016 y cinco en 2017.

Aunque el preconcurso no es más que una comunicación al juzgado que no es obligatoria ni conlleva una posterior presentación del concurso, sí evita la posibilidad de que al centro hospitalario le presenten un concurso necesario por parte de un acreedor para ejecutar una deuda, explicaron las mismas fuentes. Es más, paralizaría cualquier tipo de ejecución de reclamación en este sentido, si bien no consta que haya ninguna.

A partir del pasado viernes, fecha en la que fue realizada la comunicación al juzgado, Povisa cuenta con tres meses de plazo para presentar el concurso, que debería hacerse dentro del cuarto mes, pero que únicamente sería aceptado en caso de que tuviera más de un acreedor, de otro modo no sería posible.

Esta opción resulta poco probable ya que no se conocen acreedores del hospital, que está al día con sus pagos, incluidas las nóminas de los trabajadores.

Povisa ya envío un mensaje de tranquilidad a pacientes y trabajadores y dio garantías de que la atención seguirá teniendo el mismo nivel de “excelencia reconocido”. Asimismo, confía en unas negociaciones satisfactorias.