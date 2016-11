El PP celebra un "continuismo" para esta legislatura e insiste en dialogar

El portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, ha intervenido hoy en la sesión de investidura del candidato de su partido, Alberto Núñez Feijóo, como presidente de la Xunta, donde ha celebrado el "continuismo" que supone su reelección como jefe del Ejecutivo gallego, a la vez que ha redoblado su apuesta por dialogar y alcanzar pactos con la oposición.



Puy, que ha cerrado el turno de réplica de los grupos parlamentarios al discurso de Núñez Feijóo del pasado martes, ha ensalzado la figura del actual mandatario autonómico y ha agradecido la "confianza renovada" prestada por el pueblo gallego.



De esta manera, el representante popular ha valorado el "continuismo" que representa el programa y el candidato presentado a estas elecciones por el PPdeG, el cual "prefieren, prácticamente, uno de cada dos votantes".



Por ello, ha desdeñado las críticas de la oposición que tildaban la investidura de Núñez Feijóo de "día de la marmota" por las promesas vacías y repetidas presentadas el pasado martes.



Para Puy, la oposición confunde "continuidad con la repetición del pasado", y cree que los que deberían cambiar su mensaje fueron ellos, "los que fueron derrotados" en las pasadas elecciones autonómicas por el PP y por las "expectativas que traían".



"¿Piensan ustedes revisar su continuismo?", les ha preguntado directamente el portavoz popular, que ha destacado que los gallegos apoyan otra vez al PPdeG porque quieren que siga bajando el paro varios meses consecutivos, que crezca el PIB trimestre a trimestre, que suba el número de contratos indefinidos, que se sigan alcanzando récords de internacionalización de productos gallegos, o que se siga ampliando la red de centros educativos plurilingües, entre otras propuestas.



Asimismo, ha destacado que aún con "amplio respaldo político", Núñez Feijóo huyese de la "soberbia" en su discurso de investidura y se mostrase "abierto al pacto y a los consensos", a pesar del "inmovilismo" de las posiciones de la oposición.



En su intervención en la primera jornada del debate de investidura, el candidato propuso varios pactos en temas estratégicos como el empleo, el medio rural o la financiación autonómica, algo que Puy ha celebrado por su intención de consolidar el pacto "como mecanismo habitual para la toma de decisiones en la política gallega".



Los acuerdos consensuados entre los diferentes actores políticos evitan, según ha expresado, "las injusticias de unas personas sobre otras" y permiten sentar con firmeza las bases de cara al futuro de una Galicia que "es de todos".



De este modo, el parlamentario del PPdeG le ha pedido al resto de grupos "el mismo trato de respeto" que Núñez Feijóo les otorgó en su discurso de investidura y ha afirmado que llegar a pactos "no significa dejar de ser oposición".



No obstante, Puy ha subrayado las dificultades de alcanzar estos acuerdos en los tiempos de la "política postverdad", encarnada por fenómenos como el Brexit o Donald Trump", cuyo mensaje se centra en "reforzar los prejuicios y manipular la percepción" de las masas.



Así pues, a ojos del portavoz popular, el discurso de Podemos que provoca la polarización de la sociedad española y gallega se amolda también a este concepto y es otro ejemplo de la "demagogia populista".



A los representantes parlamentarios de este grupo, y por extensión al conjunto de En Marea, Puy les ha afeado el hecho de arrogarse ser la única representación de la gente y la mayoría social en la Cámara y su discurso maniqueo de "buenos contra malos".



"Galicia y el país no creen en ustedes", les ha espetado, haciendo una lectura del "mensaje de las urnas", que cree que estos parlamentarios todavía "no entendieron".



Durante su intervención, Puy también se ha referido al programa de gobierno presentado por Núñez Feijóo en su discurso como candidato a la investidura, el cual ha analizado previa división en tres ejes: económico, social y político.



En el apartado económico, el portavoz del PPdeG ha subrayado que Galicia se encuentra ahora en "mejor estado" que tras el comienzo de la última legislatura, con unas tasas inferiores de desempleo.



Esta situación de mejora, ha anticipado Puy, mejorará durante los próximos cuatro años gracias al impulso que prestará un Plan Estratégico de Galicia que prevé crear cerca de 100.000 empleos en toda la comunidad, bajo el amparo de una serie de presupuestos económicos "expansivos".



En el ámbito social, ha expuesto que la Xunta fue durante los últimos ejercicios la Administración con "mayor compromiso" en este sentido, con una actuación guiada por el empeño en restablecer la equidad dañada por la crisis y que se demuestra por la mejor evolución de estos indicadores en relación al conjunto del Estado.



Por ello, Puy ha manifestado su apoyo a Núñez Feijóo para poder tener una "Galicia solidaria, con igualdad de oportunidades para todos".



Finalmente, en el plano político, ha loado la reivindicación del autonomismo a través del "principio de lealtad institucional" propuesta por el candidato, fundamentada en el respeto al Estatuto y la apuesta por dotar de importancia a la conferencia de presidentes autonómicos.



Además, Puy ha distado de la visión de la oposición acerca de que existan dificultades con el actual sistema de competencias al considerar que "si el problema del autogobierno de Galicia es la AP-9, es que el autogobierno de Galicia está muy saludable", ya que día a día se encarga de cuestiones fundamentales como la sanidad, la educación, la política social o la justicia.