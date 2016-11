El PP rechaza la demanda unánime de la oposición para rescatar el Cunqueiro

El PP ha mostrado hoy su rechazo a sendas iniciativas de En Marea y el PSdeG, apoyadas por el BNG, para revertir completamente al servicio público el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo ya que entienden que está "privatizado".



Las iniciativas se votarán mañana pero el diputado del PPdeG Aurelio Núñez Centeno ya ha avanzado hoy durante el debate que su grupo, con mayoría absoluta, votará en contra ya que, según ha defendido, el centro sanitario es "100 % público".



El debate sobre el modelo elegido para construir el hospital Álvaro Cunqueiro, mediante la colaboración público privada, ya ocupó buena parte de las dos legislaturas anteriores y ha sido también la primera iniciativa debatida en el primer pleno ordinario de la recién estrenada X Legislatura.



Según este sistema, el hospital fue construido por una UTE de empresas que además gestionan varios servicios no sanitarios y la Xunta abona un canon anual del orden de los 70 millones de euros durante veinte años.



Todos los grupos de la oposición -En Marea, PSdeG y BNG- han coincidido en considerar que el modelo elegido para la puesta en marcha de este centro sanitario es un ejemplo de la privatización de la sanidad por parte del PP.



Según Aurelio Núñez Centeno, diputado de este grupo, los grupos de la oposición comienzan la legislatura igual que terminaron la anterior, "con asuntos que en este momento no preocupan a la mayoría de los ciudadanos".



"Nos vamos a oponer porque el rescate significaría detraer partidas de otras áreas para la sanidad gallega", ha asegurado.



Ha defendido que el hospital vigués es público, propiedad del Sergas y, por lo tanto, de todos los vigueses y los gallegos, si bien ha reconocido que "otra cuestión" son los servicios "no clínicos" que pueden ser (y son) desempeñados por empresas externas, como en otros servicios de salud de otros ámbitos territoriales.



De los doce servicios no sanitarios que gestionan empresas externas, ha dicho, nueve ya lo estaban durante la etapa de gobierno de PSdeG y BNG en el Xunta (2005-2009) en los hospitales públicos de Vigo.



Eva Solla (En Marea) ha lamentado la postura del PP y ha anunciado que su grupo no se va a cansar de traer esta iniciativa al Parlamento "a pesar de que no es un debate nuevo" y que no pararán de hacerlo "hasta que sea público".



"El PP optó por la colaboración público privada pese a que era más costosa y dejaba la gestión en manos privadas y lo hizo por un afán privatizador, con deterioro de la calidad prestada y falseando, de alguna manera, aunque legal, las cuentas públicas, ya que no computa como deuda", ha afirmado Solla.



"Es falso y una manipulación decir que el hospital es público sólo porque no se cobre por la asistencia... Es privado porque se paga un canon anual a una empresa privada", ha concluido.



La diputada de En Marea ha recordado, además, que hay una denuncia pendiente sobre el hospital.



Julio Torrado (PSdeG) ha lamentado el "punto de partida erróneo" a la hora de poner en marcha este hospital que, ha señalado, lo que ha dejado un "nefasto resultado"



El diputado socialista ha apostado por negociar con la concesionaria cómo revertir al modelo público el hospital, ya que el modelo "ineficiente" elegido está causando un "déficit" asistencial.



Además, ante la afirmación del diputado del PPdeG de que el hospital es público porque la gente no paga por la asistencia Torrado ha dicho que los ciudadanos "derivados" a Povisa tampoco pagan y no por ese centro deja de ser privado.



Montse Prado (BNG) ha indicado que el hospital Álvaro Cunqueiro es "el ejemplo del modelo de privatización en el que están empeñados Núñez Feijóo y la Xunta"



"El PP está entregando una de las mayores riquezas que poseemos como sociedad a capital privado", ha denunciado Prado, que ha asegurado que la formación nacionalista "combate, combatió y combatirá" esta decisión ideológica.