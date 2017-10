O PP reivindica a mellora de Galicia e lamenta que a crise económica

O portavoz parlamentario do PPdeG, Pedro Puy, reivindicou este mércores que o resultado das políticas aplicadas polo seu partido desde a Xunta deron como froito un crecemento "sostido", á vez que lamentou que a crise económica deixase outra crise "política", que se evidencia no ascenso de "populismos" e outras "vellas ideas tan simples como inútiles".

Na súa intervención no Debate sobre o Estado da Autonomía, o portavoz popular reprobou que novas formacións xurdidas da situación de crise estean agora tratando de combater "as regras que fixeron progresar a tantos países" en Europa tras o II Guerra Mundial.

No entanto, rexeitou as súas formulacións "apocalípticas" e recalcou que a crise económica xa está "superada" a pesar de que, admitiu, os efectos sociais "permanecen". Iso si, puntualizou que en Galicia son "menores" que no conxunto de España.

Así, nun escenario de crecemento da economía galega nos últimos dous anos, nos que a Xunta apostou polos servizos públicos, Puy Fraga insistiu en que a desigualdade non aumentou en Galicia ao mesmo nivel que noutras zonas de España e de Europa. De feito, sostivo que esta comunidade é "máis igualitaria" que a media estatal e comunitaria.