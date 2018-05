Feijóo no comparecerá sobre la fusión de las cajas y la oposición denuncia "censura"

El PPdeG, grupo mayoritario en el Parlamento gallego, ha vetado que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, comparezca en el próximo pleno sobre la fusión de las cajas gallegas, tal y como pedían en conjunto los grupos de la oposición.

Con todo, deberá responder sobre este tema, ya que los grupos de En Marea y BNG usarán sus preguntas al presidente en la sesión de control del próximo pleno para que Feijóo dé explicaciones sobre sus "mentiras" acerca de la fusión, que se hizo en función de un estudio externo, pero "ni hay auditoría ni ese documento avalaba la fusión".

Además, el PSdeG preguntará al titular del Ejecutivo gallego por la situación de la sanidad gallega, tras el "notable deterioro" que observan los ciudadanos en la atención del Sergas.

Asimismo, los populares también han denegado la intervención en pleno de Feijóo para dar cuenta de su reciente viaje institucional a México, mientras que tampoco han admitido que el conselleiro de Cultura comparezca sobre los cambios en la programación cultural de la CRTVG previstos para septiembre.

"Mordaza"

Así, el portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, ha cargado contra la "censura" y "la mordaza" por parte del PP en la Cámara, que "cada vez son más insoportables en esta casa".

De este modo, ha arremetido contra Feijóo, ya que cree que debe comparecer por sus "mentiras" en las cajas, pues "alguien que mienta por sistema", "no es que no merece ser presidente de un país", sino que "no merece ser presidente ni de la comunidad de vecinos".

Todo ello, después de que la pasada semana en la comisión que investiga la crisis financiera en el Congreso, Fracesc Gibert, uno de los autores del informe encargado en diciembre de 2009 por la Xunta a KPMG, previo al proceso de fusión de las dos cajas gallegas (Caixanova y Caixa Galicia), manifestase que este documento no constituía una auditoría ni tampoco una recomendación sobre si era conveniente o no realizar la fusión, sino que analizaba la situación de las entidades ante ese escenario de fusión.

Los grupos de la oposición también criticado que el PP vete comparecencias para explicar la "supresión" del Diario Cultural -la compañía pública ha explicado que no se elimina el programa, sino que se llevará a cabo un nuevo formato que en total supondrá más tiempo de cultura en antena- y de los informativos locales a un año de las elecciones -la CRTVG también ha explicado que se trata de cambios con más debates en el ámbito local- , así como para que Feijóo hable de su viaje a México. Aquí, Leiceaga ha recordado que el presidente de la Xunta "rompe" con el criterio de Emilio Pérez Touriño para comparecer tras cada visita.

Pleno

De tal forma, la sesión plenaria de la próxima semana contará con la comparecencia de la conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato, para hablar de proyectos de economía circular, con el uso eficiente de recursos en la lucha contra el cambio climático.

El PPdeG defenderá dos proposiciones no de ley: una sobre el reconocimiento a empresas que colaboran con la FP y otra para que se redacte el proyecto de la nueva variante de Ribeira antes de verano. Los populares preguntarán, entre otros temas, por el avance del centro de drones de Rozas y las condiciones de llegada a Galicia de `A derradeira lección do mestre` de Castelao.

En Marea llevará propuestas sobre el centro gallego de Buenos Aires, la promoción de la lengua gallega en la enseñanza infantil y la afectación al Camino de la mina de Touro, a la vez que preguntará sobre el "exterminio cultural" en la Radio Galega.

El PSdeG presentará una iniciativa para equipara el Eje Atlántico ferroviario a una línea de cercanías, así como una proposición no de ley para una mayor transparencia de las ayudas de la Xunta a los ayuntamientos. Incluirá, entre otros asuntos, una interpelación al Gobierno gallego sobre la atención a emigrantes de Venezuela.

El BNG preguntará por los cambios en la Radio Galega y defenderá en el pleno una propuesta en favor del gallego, con el fin de que se fomente la inclusión de subtítulos en este idioma en plataformas como Netflix, HBO y Movistar+, tal y como acontece con el vasco y el catalán.