Preocupación do sector hosteleiro nocturno polas festas ilegais en Navidad

O presidente da Federación de Empresarios de Salas de Festas e Discotecas de Galicia (Fesdiga), Samuel Pousada, confía en que a nova Lei de Espectáculos, que entrou en vigor este ano na comunidade autónoma, reduza o número de festas ilegais nestas datas.

Mentres, pide aos concellos un maior control en Fin de Ano, "a festa das festas", aseguran profesionais do sector do lecer nocturno en Galicia ao ser preguntados polo día preferido para saír nesta época.

Sobre a problemática das festas ilegais, Samuel Pousada manifestou a Europa Press que "a tónica dominante das administracións é a permisividade". "Hai concellos que se preocupan, pero son os menos", lamenta.

Respecto das festas privadas, tanto Pousada como o vicepresidente da Asociación Galega de Salas de Concertos, Pepe Vázquez, recoñecen que supoñen unha "competencia" para un sector que afirma seguir notando os efectos da crise.

Contención do gasto

"Ha repuntado un pouco nos últimos anos, pero o incremento é tímido", indica Pousada sobre a afluencia de persoas a estes locais. "Este decembro está a ser peor respecto ao ano pasado", engade Pepe Vázquez en referencia á "contención" do gasto nas primeiras semanas do mes.

Como propietario dun pub na Coruña que abre en Fin de Ano, pero non en Nadal, afirma que a súa proposta pasa por ofrecer "música en directo" e consolidar a unha clientela "fixa" durante todo o ano.

Do Fin de Ano, afirma que é "a festa das festas" na que sae "case todo o mundo". Tamén o presidente de Fesdiga asegura que a maioría das persoas optan por saír ese día e non tanto en Noiteboa ou Nadal. Neste último caso, asegura que, de saír, vaise máis a un pub.

Botellón

En canto á repercusión da festa universitarias, que se celebran coincidindo co fin do primeiro cuadrimestre do curso, asegura que se consolidou, pero que non "arranxa o problema da hostalaría".

Entre este problema, cita o que persista o "botellón". Del, lamenta que a mesa "constituída hai dous anos coa Consellería de Sanidade non se reúna". Mentres, defende que abordar esta cuestión esixe "moitas frontes" entre os que cita o institucional, con medidas parte das administracións, pero tamén educativas.

"Cada concello fixo o que lle deu a gana", asegura tamén. Neste sentido, cuestiona que non haxa unha "norma igual" en Galicia ou en todo o Estado.

Preguntado polas festas ilegais, confía en que a Lei de Espectáculos de Galicia, "con sancións de 30.000 euros ou máis", reduza o seu número ante o temor á contía da multa.

"Hai concellos que establecen un plan e cónstanos, outros nin se molestan", indica o presidente de Fesdiga, que reclama máis vixilancia por parte da Policía Local. "Agora que a competencia téñena en exclusiva os concellos", lembra.