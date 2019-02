El presidente del TSXG defiende un "cambio de norma" para abordar el movimiento "okupa"

El presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Miguel Ángel Cadenas, ha sugerido este lunes en Lugo "cambiar la norma" para abordar el movimiento de "okupas", que en la capital luguesa ha llevado a la movilización a los vecinos de As Gándaras ante la ocupación de cuatro viviendas.



Cadenas ha puntualizado que "la Justicia tiene que dar respuesta desde las normas, en ese sentido lo que no se puede es ordenar un desalojo sin la cobertura legal, sin una resolución judicial firme que ordene el desalojo, ya sea en vía penal ya sea en vía civil".



Además, ha incidido en que "la respuesta judicial tiene que ser lo más inmediata posible, pero desde las mismas normas legales" que hay. "Si son insuficientes o ha revelado la realidad actual un problema en que la norma no cubre suficientemente las necesidades actuales lo que hay que hacer es variar la norma", ha sostenido.



Con todo, el presidente del TSXG ha subrayado que "la exigencia al órgano judicial es desde que hay una resolución firme de desalojo, ya sea en vía penal o en vía civil para que se ejecute lo más inmediato posible".