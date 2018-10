El presupuesto subirá en Galicia hasta 9.850 millones, con un crecimiento del 2,5%

El Gobierno gallego ha aprobado en su reunión semanal de este miércoles el techo de gasto no financiero para el ejercicio de 2019, que eleva a 9.850 millones de euros, lo que supone aumentar la capacidad de gasto en 363 millones (un 3,8%) en relación al presupuesto en vigor.



Los detalles del techo de gasto --que la Xunta prevé agotar en el proyecto de presupuestos y que reflejará, en consecuencia, la cifra global de 9.850 millones-- los han proporcionado el presidente del Ejecutivo, Alberto Núñez Feijóo, y el conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, al término de la reunión del Consello de la Xunta.



Feijóo también ha avanzado el cuadro macroeconómico previsto para el próximo ejercicio y ha ratificado la revisión al alza de la previsión de crecimiento para este 2018. En concreto, para este año se eleva tres décimas, del 2,5% previsto en el presupuesto en vigor hasta el 2,8%. El propio conselleiro de Facenda, en mayo, ya había avanzado en la Cámara esta subida.



"Esta mejora es consecuencia del comportamiento económico del primer semestre, pero queremos ser prudentes", ha explicado Martínez, antes de aludir a la "incerteza" e "inestabilidad" que se da en España dada la situación del Gobierno de Pedro Sánchez. Asimismo, para este 2018, la Xunta también mejora en una décima la tasa de paro prevista, que baja del 14,2% al 14,1%.

Feijóo también ha ligado la mejora de las previsiones a la "estabilidad política" de Galicia, que ha contrapuesto con la "debilidad" del Ejecutivo central.

Ya para 2019, el Gobierno gallego sitúa la estimación de evolución del PIB gallego en el 2,5% --en la línea de lo previsto en el Plan Estratéxico de Galicia 2015-2020-- y prevé que el paro sigua bajando "hasta situarse en el 12,7%". Feijóo ha concretado que estas previsiones fueron avaladas esta misma semana por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.

"Prudente, pero expansivo"

"Es un techo de gasto prudente, pero expansivo", ha resumido Feijóo, quien había avanzado el paso de este miércoles en su discurso inicial del Debate sobre el Estado de la Autonomía, que pronunció en la pasada jornada en el Parlamento autonómico.



En concreto, el techo de gasto no financiero para 2019 contará con más recursos y también con menos deuda, puesto que Galicia reducirá su déficit hasta los 69 millones de euros, el 0,1% del PIB. Esto supone --según ha remarcado el presidente gallego-- que en el próximo ejercicio la comunidad "no dependerá prácticamente" de la deuda pública.



De los 9.850 millones de euros de límite de gasto aprobados, Martínez ha concretado que 9.756 millones se corresponden con ingresos no financieros, 69 proceden del objetivo de déficit y otros 25 millones, de ajustes de contabilidad nacional.



El conselleiro ha subrayado que Galicia, en 2019, alcanzará prácticamente "la estabilidad presupuestaria" gracias "al esfuerzo realizado desde 2009". Una idea en la que también ha incidido Feijóo, quien ha reivindicado que la Comunidad "volverá a bajar su ratio deuda/PIB", de forma que "se seguirá gastando menos en intereses para gastar más en los gallegos".

"Bastante menos" que en 2008

A lo largo de su intervención, Feijóo ha destacado que Galicia tendrá en 2019 un presupuesto con 1.400 millones de euros más con respecto al año 2015, recursos que permitirán "consolidar" la recuperación económica, desarrollar "nuevas políticas de impulso", fortalecer "la reactivación" del empleo y lograr que la recuperación "sea completa y llegue a todos los hogares".



En todo caso, pese a que éste será un presupuesto "mejor que el de 2015", ha esgrimido que "sigue siendo un presupuesto con bastante menos dinero que en 2008". "Seguimos haciendo más con menos", ha apostillado el mandatario autonómico.

Entre "las primeras" autonomías con techo de gasto

Si citó la "estabilidad política" de Galicia para justificar la actualización del cuadro macroeconómico, el presidente gallego ha aludido al mismo parámetro para incidir en que Galicia será "una de las primeras comunidades" en contar con techo de gasto aprobado.



Al igual que el titular de Facenda, Feijóo ha puesto el acento en que su Gobierno hubiera deseado aprobar el techo de gasto a finales de julio, para ajustarse a lo que marca la normativa, pero ha apuntado que "una serie de situaciones atípicas" --tras la moción de censura y ponerse Sánchez al frente del Gobierno-- lo impidieron.



"La primera, que las Cortes acababan de rechazar el límite de déficit para el conjunto de las Administraciones públicas y la segunda que, cuando nos comunicaron las entregas a cuenta, faltaba un mes de recaudación de IVA en Galicia, unos 200 millones", ha rememorado.



Ante esta situación, ha enfatizado que Galicia fue la primera comunidad que alertó del problema y buscó el apoyo de otras autonomías. En este punto, ha agradecido su respaldo al presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera (PP), y "de forma especialísima" a su homólogo en Asturias, el socialista Javier Fernández, que "no dudó un minuto en ponerse al lado de la razón".



Ha confesado que le sorprendió que no hiciese lo mismo la oposición gallega, que en vez de "apoyar las demandas de la Xunta, las criticaron". En todo caso, ha recordado que se logró el compromiso de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de "buscar una solución", en una reunión en la que él mismo participó.



Feijóo ha señalado que la situación para las comunidades "no se ha solucionado por completo", ya que la Xunta todavía "no sabe" ni tiene por escrito cómo se le van a transferir esos 200 millones de euros, pero ha remitido al compromiso de la ministra. "No vamos a aguantar más sin hacer nada", ha apostillado.



Por su parte, el conselleiro ha concretado que el techo de gasto cuenta con esos 200 millones de euros y ha incidido en la lealtad institucional. Igualmente, sobre la deuda, ha concretado que, si Galicia se hubiese comportado "como la media" del resto de comunidades, a día de hoy, "tendría 3.800 millones de euros a mayores".

Las cuentas se aprobarán la semana que viene

Tras la aprobación del techo de gasto por parte del Gobierno gallego, éste será remitido de inmediato a la Cámara. La previsión es que sea aprobado en un pleno la semana próxima --previsiblemente el martes, según dijo el propio Martínez--.



Dado este paso, el Consello de la Xunta aprobará las cuentas para el año 2019, que serán remitidas a la Cámara autonómica dentro del plazo del 20 de octubre.