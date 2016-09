Preto dun centenar de persoas concéntranse en Pontevedra contra a prórroga dun ano a Elnosa

A Asociación pola Defensa dá Ría (APDR) de Pontevedra reuniu a preto dun centenar de persoas nunha concentración para protestar contra a decisión da Xunta de concedelo un ano de prórroga á empresa Ence para que siga producindo ata finais de 2017. "A Xunta e o Estado van dando pasos consecutivamente para beneficiar aos seus amigos", criticou o presidente da APDR, Antón Masa.



Cunha pancarta co lema `Elnosa fóra dá ría xa! PP, corrupción ambiental`, os simpatizantes do colectivo ambiental corearon varios lemas ante a sede do PP provincial, de Pontevedra, como "Se é tan boa, que a leven á Moncloa".



Neste escenario, Antón Masa explicou que a prórroga concedida polo Executivo autonómico "pode parecer pouca cousa" pero supón "o primeiro ano para unha posible prórroga superior en tempo" e criticou que a Dirección Xeral de Costas leve "un ano" dende que iniciou o proceso de determinación da caducidade de Elnosa sen que "nada" do que está a facer "sexa coñecido". Así, denunciou que a APDR se presentou "en catro ocasións como parte interesada" e non foi informada.



Por outra banda, sobre a decisión da multinacional portuguesa CUF, propietaria de Elnosa, de comprar a empresa cántabra Solvay, Antón Masa sinalou que "o lóxico sería pensar" que non a sinatura lusa "non "vai continuar" coa planta de cloro situada en Pontevedra e pretendería "facerse cunha carteira de clientes maior da que ten agora".



En calquera caso, Masa insistiu en que a intención da APDR é explorar "tódalas posibilidades", tanto pola vía administrativa como xudicial, ademais da mobilización social, "para evitar que a prórroga a Elnosa se confirme.