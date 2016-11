Una profesora de la USC cuestiona la vigencia de las pensiones de viudez

La profesora de Economía Aplicada de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) María Cadaval ha cuestionado la vigencia de las pensiones de viudez, ya que, argumenta, las mujeres hoy en día trabajan y cotizan y, en buena parte de los casos, no dependen económicamente de su pareja.



"Sé que es delicado, pero habría que preguntarse si las pensiones de viudez tal y como están concebidas, hoy en día tienen sentido", ha planteado en una entrevista.



En este sentido, ha recordado que las pensiones de viudez se crearon en los años 60, cuando las mujeres "prácticamente no trabajaban", sino que dedicaban su vida al cuidado de la familia y "en el momento en que quedaban viudas tenían una desprotección que fue compensada con estas pensiones".



"A día de hoy, la realidad social es otra. La realidad a día de hoy es bien distinta y, probablemente, habría que adaptar la percepción de estas pensiones como se hizo en Alemania o en Suecia, en donde tiene una duración máxima de 12 meses si no se tienen hijos a cargo", ha planteado.



DEBATE POLÍTICO



María Cadaval, que ha enmarcado esta propuesta en el debate abierto por los partidos políticos, ha indicado que hay un "problema estructural que explota con la crisis económica porque se pierden casi 4 millones de empleos y, por lo tanto, casi 4 millones de cotizantes a la Seguridad Social".



Cadaval ha advertido de los "problemas a la hora de mantener un sistema de pensiones tal y como está ahora estructurado" y llama la atención acerca de que el Pacto de Toledo se firmó en el año 1995. "Con todo lo que cambió la sociedad española, lo único que se hacen son pequeños retoques de maquillaje sobre ese sistema, pero no se hizo una reforma estructural de calado", ha señalado.



La profesora de Economía Aplicada ha considerado, asimismo, que la reforma hay que "atenderla ya". "Con los ingresos de los cotizantes ahora mismo no se cubren los gastos de las pensiones", ha alertado, al respecto de lo que ha sentenciado que hay "dos opciones: o financiar vía impuestos o financiar vía deuda".