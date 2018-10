O PSdeG prevé celebrar o 18 de novembro primarias para elixir o seu candidato á Xunta

O Partido Socialista de Galicia prevé celebrar o domingo 18 de novembro as súas primarias para elixir ao que será o seu candidato á Xunta, un proceso que terá lugar un ano e un mes despois de que o seu actual secretario xeral, Gonzalo Caballero, fose elixido líder pola militancia.

Así o confirmaron varios cargos socialistas, que precisaron que esta decisión será abordada na Executiva Nacional que o PSdeG celebrará na tarde do mércores na súa sede de Santiago de Compostela.

Esa mesma xornada, o 18 de novembro, os socialistas galegos tamén afrontarán os procesos de primarias nos municipios de máis de 20.000 habitantes nos que haxa máis dun aspirante a competir baixo as siglas do PSdeG polas alcaldías.

Pola súa banda, todos os alcaldes que así o decidan repetirán como candidatos, mentres que nas localidades de menos de 20.000 habitantes, as cabezas de cartel para os comicios de maio de 2019 decidiranse en asembleas locais na data que así considere cada agrupación.

Preguntados sobre a celebración do proceso interno para elixir ao que será o candidato do PSdeG á Presidencia da Xunta, estes cargos socialistas consideran que a decisión responde a que é o momento no que esta elección "menos interfere" con outros procesos.