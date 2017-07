O PSOE comprométese coas vítimas de Angrois a pedir a comisión de investigación política

A dirección do grupo socialista comprometeuse este luns coa plataforma de vítimas do accidente do Alvia, que fai case catro anos custou a vida a 80 persoas e deixou feridas a 144 no barrio compostelán de Angrois, a pedir a creación dunha comisión de investigación no Congreso sobre ese sinistro.

Así o explicou a Europa Press o presidente deste colectivo, Jesús Domínguez, tras a reunión que, xunto con outros representantes dos afectados, mantivo nas Cortes coa portavoz do grupo do PSOE, Margarita Robles; o secretario de Transparencia do partido e tamén deputado, Odón Elorza, e varios parlamentarios galegos.

Durante o encontro, a cúpula do grupo socialista trasladou ás vítimas a súa intención de impulsar esa investigación coa que vítimas e familiares queren que se depuren responsabilidades políticas. No entanto, será a comisión executiva federal do PSOE a que nas próximas semanas analizará esta demanda e decidirá formalmente o cambio de posición do partido sobre esta cuestión.

A deputada e coordinadora nas Cortes Pilar Cancela, presidenta da xestora do PSdeG, sinalou en declaracións aos medios tras o encontro que "previsiblemente" a Executiva do PSOE abordará este tema na súa reunión do próximo luns, e indicou que haberá unha decisión "conxunta" sobre as dúas comisións que reclaman as vítimas: a de carácter político e a técnica.

Fontes socialistas precisaron a Europa Press que en todo caso a dirección debaterá sobre ambas as comisións antes do próximo día 24 de xullo, cando se cumprirán catro anos do descarrilamento na curva da Grandeira.

Preguntada sobre se os socialistas galegos romperían a disciplina de voto no caso de que esta petición non saíse adiante na executiva federal, Cancela contestou: "Non contemplo esa posibilidade. Non se vai a dar esa situación".

O pasado 31 de maio, xusto despois de que Pedro Sánchez gañase as primarias do partido, no grupo socialista xa se escenificou o cambio de postura a favor da comisión parlamentaria para depurar eventuais responsabilidades políticas polo accidente.

Naquela cita estiveron presentes o por entón portavoz na comisión de Fomento do Congreso, César Joaquín Ramos, quen centrou a súa intervención no apoio á comisión técnica; pero tamén Elorza, Zaida Canteira e os galegos Pilar Cancela e Ricardo García Mira, quen se mostraron partidarios da comisión de investigación política.

Previamente, en abril de 2016, o pleno do Congreso tombou, cos votos de PP e PSOE, a petición de En Marea-Unidos Podemos e parte do Grupo Mixto para que a abrise unha investigación.



PETICIÓN DE TODOS OS PARTIDOS

En representación da asociación de vítimas, Domínguez mostrou a súa satisfacción polo resultado da reunión, antes da cal xa advertira de que sería "unha tomadura de pelo" que o PSOE non culminase o seu cambio de posición. "O que pedimos é algo moi democrático e de moita transparencia e chegou a hora de que o PSOE por fin cambie de postura", aseverou.

Agora, o que piden os afectados é que, unha vez teñan o visto e prace da executiva federal, os socialistas rexistren a petición de creación da comisión cos demais grupos que xa mostraron de acordo coa mesma e que mesmo tenten tamén convencer ao PP.

"A comisión de investigación ten que ser cousa de todos; a seguridade e o respecto á verdade é un tema que afecta a todos", argumenta o presidente da plataforma, tras lembrar que tanto En Marea e o resto de Unidos Podemos, como Cidadáns, Esquerra Republicana e gran parte do Grupo Mixto apoiaron esta reivindicación das vítimas.



RESPONSABILIDADES DE BLANCO E PASTOR

Ao seu xuízo, o PP e o PSOE viñéronse negando a que o Congreso investigase este asunto porque podería derivar na petición de responsabilidades políticas a dúas exministros de Fomento, o socialista José Blanco, agora eurodeputado e a actual presidenta do Congreso, a popular, Ana Pastor.

Neste sentido, subliñou que baixo mandato de Blanco "cambiouse o proxecto e rebaixouse a seguridade" da liña, e que foi na etapa de Pastor cando "se puxo en servizo e rebaixouse o sistema de seguridade porque causaba atrasos".

Ademais, as vítimas aducen que foi con Pastor á fronte de Fomento cando se tratou de "ocultar información" e activouse a investigación técnica (por parte da CIAF, órgano colexiado do Ministerio de Fomento) que a Comisión e o Parlamento europeos censuraron por non ser independente.

Desde o seu punto de vista, a futura investigación parlamentaria debe servir para depurar responsabilidades porque aos cidadáns "vendéuselles que había un sistema de seguridade de alta velocidade que non estaban instalados nin na vía nin no tren" e que foran pagados con diñeiro público.

"Houbo unha serie de enganos e ocultacións, como documentación que non mandaban ao xulgado desde Renfe e Adif, que son empresas públicas", denunciou Domínguez, quen reclamou que todo isto se analice con "luz e taquígrafos" na Cámara Baixa.



INVESTIGACIÓN TÉCNICA INDEPENDENTE

Xunto a esta comisión, tamén solicitan outra de carácter técnico, para substituír o informe sobre o descarrilamento que elaborou a CIAF, que unicamente responsabilizou ao maquinista e ao exceso de velocidade do sucedido.

Neste sentido, demandan que se cumpra o mandato de Bruxelas e actívese unha investigación de carácter técnico verdadeiramente independente na que participen membros da Axencia Ferroviaria Europea e déase voz ás vítimas.

Domínguez explicou que na investigación que se fixo no seu momento participaron o director de Seguridade de Renfe e o de Adif, "os mesmos que desconectaron o sistema de seguridade" do Alvia. "Non se pode ser xuíz e parte nun tema tan grave como este", remachou.