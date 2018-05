¿Qué puedes hacer este fin de semana en Galicia? Aquí algunas recomendaciones

Viernes, 25 de mayo

1. Joana Serrat y su particular sonido

Para celebrar el 15 aniversario del Café Pop Torgal llega la catalana Joana Serrat con su último trabajo: “Dripping Springs”. Se trata de un disco grabado en Austin (Texas, USA) en la ciudad que le da título al álbum. Producido por Israel Nash y grabado y mezclado por Ted Young (ganador de un Grammy con The Rolling Stones), “Dripping Springs” puede considerarse el mejor álbum de Joana Serrat, el más completo y el más redondo.

Café Pop Torgal (Ourense) a las 20,30 horas

Entrada: Entre 10 y 14 euros

2. Mounqup presenta su segundo trabajo

La artista francesa/gallega Camille Hedouin presenta su segundo trabajo con el sello Molho de Ourense. Después de su paso por Superbock Under Fest de Vigo, Son Wall, Carballo Interplay y Womad, Mounqup presenta este “Castro Verdi”, producido y mezclado por ella misma y masterizado por Pedro Viñuela en el estudio Nexo101 de Valencia. De este nuevo trabajo, la artista afincada en Ourense ya ha descubierto a sus seguidores uno de los temas del mismos: Ses Larmes.

Café Cultural El Pueblo (ourense) a las 22,30 horas

Entrada: 5 euros

3. Tres piezas teatrales de tres creadoras

El Centro Dramático Galego organiza por segundo año su programa Teatro Ob-sceno. El ambigú, el montacargas y el guardaropa serán los escenarios para las piezas “Amor”, de Helen Bertels; “ Deixa de tocala, Sam” de AveLina Pérez y “Barbarie en branco e negro” de Josi Lage. Tres días para disfrutar de otra manera de ver teatro.

Sala de Teatro Santiago a las 19:00 y 20:30 horas

Entrada: 5 euros

4. CreaVigo, creación artística en directo

Proyecto de creación artística en directo que mezcla manifestaciones de artes plásticas, ilustración, música y danza, con el objetivo de acercar el arte contemporáneo a los ciudadanos. Percusión, danza-circo, ilustración o escultura son algunas de las disciplinas que se podrán disfrutar.

Espacios al aire libre en Vigo de 10:00 a 19:30 h

Entrada: libre

Sábado, 26 de mayo

1. Manolo García tras su “Todo es ahora”

Después de su exitosa gira Todo es ahora del pasado año, en la que ofreció una singular propuesta con doble banda y que le reportó el unánime reconocimiento de crítica y público, Manolo García vuelve de nuevo a los escenarios, con un nuevo disco de estudio cuyo lanzamiento está previsto para el próximo mes de marzo y que aún no tiene título.

Palacio de Congresos - Santiago de Compostela a las 21 horas

Precio: Entre 37 y 45 euros

2. Rebeca Jiménez y la huella de México

La cantante presenta su nuevo trabajo “Tormenta y Mezcal en formato acústico”. En este disco Rebeca Jiménez mezcla el soul y el blues con ritmos latinos. Este concierto está enmarcado dentro de la gira LOVEtour que lleva a la cantante por diversas localidades gallegas, donde ha actuado con éxito..

Sala Mardigrás (A Coruña) a las 13:00 horas

Entrada: 10 euros

3. Homenaje a Mercury en una romería rock

El Parque Municipal de O Carballiño será el escenario de la primera romería rock Arenteiro, que se celebrará en Galicia. El evento, de carácter diurno y para todos los públicos, toma de las tradicionales romerías gallegas el espíritu de veneración y lo aplica a los más grandes de la historia del rock, rindiendo homenaje a Freddie Mercury con la presencia de El Último keZierre, Dakidarría, 13 Bats, 33 Malandras, Susie Q’ S y Nube Kingston.

Parque Municipal O Carballiño (Ourense) desde 12:30 horas

Entrada: Desde 13 euros

4. “El último que apague la luz” de Ozores

Esta comedia, escrita y dirigida por Antonio Ozores, refleja las diversas situaciones en las relaciones de pareja. Está protagonizada por Emma Ozores y Alfonso Delgado. Este espectáculo recibió en 2010 el Premio Nacional a la mejor Comedia y ha sido vista por más de 360,000 espectadores hasta el momento. Una buena ocasión para reír y olvidar los problemas que acarrea la vida cotidiana.

Sede Afundación (Pontevedra) a las 21:00 horas

Entrada: desde 15 euros

Domingo, 27 de mayo

1. Miguel Lago estrena nuevo trabajo

El humorista y actor Miguel Lago estrena otro espectáculo en el que el actor mantiene su particular manera sarcástica de ver el mundo. Bajo el título de “Miguel Lago pone en orden” demuestra a su público que cada día tiene más cosas que contar, lejos de agotar su repertorio.

Sede Afundación Pontevedra a las 20:00 horas

Entradas: desde 14 euros

2. Blues rock con la voz de Erja Lyytinen

Concierto de blues rock de la finlandesa Erja Lyytinen, guitarrista considerada como la reina del slide en Europa y que también cuenta con una maravillosa voz. Presenta su nuevo trabajo Stolen Hearts, editado a principios del pasado año, tras once álbumes de estudio, un directo grabado en Londres y un recopilatorio.

Sala Son Cangas (Pontevedra) a las 21:30 horas

Entrada: entre 12 y 15 euros

3. Sweet California presentan “3”

Sweet California ha pasado de ser una promesa a convertirse en un grupo consolidado entre el público español e incluso internacional. Con su primer álbum, Break of day, llegaron al nº 1 de los más vendidos y consiguieron ser disco de oro. Su segundo álbum, Head for the stars, ha batido récords, permaneciendo 4 semanas en el número 1 de ventas en España, y por el momento son disco de platino. Ahora estrenan 3, su nuevo trabajo, que en menos de 2 semanas ha alcanzado el disco de oro.

Palacio de la Ópera (A Coruña) a las 19,00 horas

Entrada: entre 33 y 42 euros

4. Música y palabras para contar historias

María Faltri y Jorge Juncal son los artífices del espectáculo musical “Fantasía coas palabras” que va parejo a la edición del álbum-cd del mismo nombre que editó Sonárboré en la primavera de 2017, donde se une la música en directo y la acción teatral en el recorrido por las canciones que lo componen. Un proyecto personal de María Faltri y Jorge Juncal.

Sala Azul del Auditorio Municipal de Ourense a las 12.00 horas

Entrada: desde 3 euros