El Puerto acepta acoger también en 2019 el festival O Marisquiño

El presidente del Puerto, Enrique Lopez Veiga, se ratificó ayer en que la organización del Marisquiño es responsable "en gran parte, que no todo" de lo ocurrido en el concierto al no comprobar el estado del paseo, como había indicado el día anterior en una dura nota, aunque no ve problemas en que en 2019 pueda seguir en su zona de jurisdicción. López Veiga señaló que hay dos asuntos distintos a la hora de la responsabilidad: uno el mantenimiento "que eso según Abrir Vigo al Mar es del Concello, que opina de otra forma; el otro sobre la organización del espectáculo". Sobre ello, señala que la Autoridad Portuaria se limita a poner a disposición del evento "una superficie enorme" y se la entrega y da permiso de ocupación a la empresa "y no cobra tasas". A cambio, "la organización corre con los riesgos, a riesgo y ventura", advirtió. Añadió que la organización del evento es de la firma organizadora y que el Concello supervisa el festival, "como marca la ley de espectáculos.

El Puerto no tiene ninguna competencia para supervisar nada. Le corresponde al organizador no a la Autoridad Portuaria, si se propone un evento, si la superficie se adecua a las necesidades y sobre el uso del paseo, porque es un paseo no un muelle, por tanto tienen su responsabilidades y eso es lo que quisimos hacer notar con nuestro escrito. No hay ningún cambio de postura, es la misma que mantenemos". El presidente portuario destaca que " somos una administración muy seria" y que como había anunciado, el año próximo serán muy restrictivos en la cesión de espacios en el área de las Avenidas: "sólo se permitirá la Seafest porque es portuaria, y el Marisquiño por su repercusión social, aunque habrá que analizar matices", zanjó.