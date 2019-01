El Puerto rechaza arreglar el paseo sin una orden judicial

La Autoridad Portuaria (APV) ha decidido definitivamente descartar el arreglo del paseo marítimo de las Avenidas pese a que la jueza que instruye el caso del hundimiento de la plataforma durante el cierre del festival O Marisquiño en agosto emitió un auto donde planteaba dicha posibilidad, si bien como una decisión que nada tendría que ver con el fondo del asunto: la asunción de responsabilidades. El Puerto considera que cualquier movimiento que haga podría ser interpretado como una asunción de la culpa, lo que no acepta en ningún caso.

La postura oficial es firme: el paseo es de titularidad portuaria, pero no es un muelle sino una instalación que aparece en Abrir Vigo al Mar como de uso ciudadano y mantenimiento por el Concello. Aunque la institución viguesa no quiere entrar en discusiones con el Concello, que señala a la Autoridad Portuaria como responsable de la conservación de dicho espacio, y por tanto, la que tendría que repararlo e indemnizar a los afectados, la posición ya no va a variar y por tanto, los restos seguirá como hasta ahora de forma indefinida: vallados y a la espera de decisión judicial.

La juez ha encargado un peritaje sobre el estado en que se encontraba la estructura que es clave para que el asunto siga por la vía pena, con investigados, o se traslade a la civil, de pago de indemnizaciones, y que tendría que estar listo esta misma semana. La Autoridad Portuaria, por su parte, también ha encargado su propia pericial, con conclusiones que le permitan mantener su posición. Mientras tanto, nada va a cambiar y los restos del paseo continuarán vallados.

Otra cosa es qué sucederá en el futuro. La Autoridad Portuaria es partidaria de reconstruir el paseo con otras características. La estructura era parte del muelle del Náutico, que la cedió a la Abrir Vigo al Mar. El arquitecto encargado del diseño a su vez optó por colocar un suelo en madera para darle un aspecto más amable como una zona de paseo. Ahora se trataría de que fuera suelo duro.

Seguir o irse a Samil

Por otra parte, la Autoridad portuaria mantiene su oferta de que O Marisquiño siga en las Avenidas y el entorno portuario como una excepción, la única al lado del festival Seafest, que organiza la Cooperativa de Armadores de Vigo. No obstante, como señaló a este diario el organizador de O Marisquiño, Carlos Domínguez "Pity", su intención es mudarse a otro lugar en Vigo, en concreto al entorno de Samil, donde celebraron las primeras ediciones.

La explicación: hay una vinculación negativa en las redes entre Marisquiño y el paseo hundido que quieren romper. Además, hay convicción cierta de que nada se va a reparar a corto o medio plazo y en verano el entorno seguirá igual. Según explicó el presidente de la APV, Enrique López Veiga, a día de hoy hay vía libre para que el Marisquiño repita y la edición 2019 siga en el puerto, aunque para el Puerto es un incordio porque el montaje afecta al paso de vehículos. Los comerciantes del Náutico también quieren que siga ahí y ven Samil "muy complicado".