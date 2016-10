Dous homes acusados de tráfico de drogas en A Coruña recoñeceron a súa implicación nos feitos e a Fiscalía rebaixou a 3 anos as penas que, nun principio, chegaban a alcanzar os 8 anos de prisión para o principal acusado e cinco para o segundo.



A Audiencia Provincial de A Coruña celebrou este martes o xuízo contra estes dous homes, acusados de dedicarse á venda heroína e cocaína na cidade de A Coruña. En concreto, segundo o escrito do Ministerio Público, os procesados realizaban a maioría das transaccións no bar onde traballaba como cociñeiro o principal procesado.



A Fiscalía pedía 8 anos de prisión para o primeiro acusado e 5 para o segundo, pero finalmente as penas víronse reducidas a 3 anos e oito meses de prisión para un e a 3 anos para o outro.



Na súa declaración, ambos os dous acusados recoñeceron a súa participación nos feitos. No caso do primeiro, asegurou que se dedicaba á venda de heroína, mentres que o segundo se limitou a recoñecer a súa "colaboración".



POLICÍA



En concreto, o principal acusado sinalou que "nalgunhas ocasións" vendía "papelinas de heroína", pero negou a súa implicación na venda de cocaína. Mentres, o segundo procesado recoñeceu que "colaboraba" nestes feitos.



Pola Audiencia tamén pasaron varios axentes da Policía que participaron nos dispositivos de vixilancia. Estes explicaron proceder que seguían os acusados.



Un do policías ha asegurado que o primeiro procesado era quen se encargaba da venda, mentres que o segundo "se limitaba a conducir" e a trasladar o primeiro.