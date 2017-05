Recuperan o corpo dun home da auga na Ría de Arousa

O corpo dun home, que realizaba preparativos para unha competición, foi recuperado na tarde deste sábado da auga na Ría de Arousa na zona de Vilagarcía de Arousa.

Así o informaron fontes do servizo municipal de emerxencias de Vilagarcía de Arousa, que concretaron que os feitos sucederon sobre as 14,30 horas cando o home falecido estaba "a uns 300 metros do Club de Mar pondo mortos para unhas aboias para unha competición".

As mesmas fontes relataron que, por causas que se descoñecen, o home apareceu flotando, polo que mobilizou unha embarcación do servizo de emerxencias de Vilagarcía, que trasladou a terra ao home.

En terra unha ambulancia do 061 e persoal sanitario do centro de saúde prestaron asistencia, pero unicamente puideron certificar o falecemento do home, de mediana idade, segundo apuntaron as mesmas fontes.

Foron mobilizados, ademais, a Guardia Civil e a autoridade xudicial para ordenar o levantamento do cadáver, que permaneceu tapado na zona portuaria ata o seu traslado.