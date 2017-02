Rescatados 8 tripulantes de un pesquero gallego hundido en de Senegal

Ocho de los once tripulante del pesquero "Senefand Uno", de pabellón senegalés y de armador con sede en Vigo, han sido rescatados y continúa la búsqueda de los otros tres, informaron hoy fuentes de la empresa.



El barco, que se encontraba faenando al sur de Dakar, en aguas de próximas a Senegal, se ha hundido y ocho supervivientes fueron hallados en una lancha esta madrugada, indicaron a Efe fuentes de la armadora Profand.



Se trata de un español, jefe de máquinas originario de Galicia, así como un ciudadano de Cabo Verde, otro de Guinea-Bissau y cinco de Senegal, precisaron las fuentes.



Varios barcos se encuentran en la zona en búsqueda del patrón del pesquero, de nacionalidad española, también gallego, y otros dos de nacionalidad senegalesa.



Durante la jornada de hoy se sumarán a las tareas de búsqueda una avioneta que ayer ya trataba de localizar al pesquero del que el armador no tenía contacto desde el pasado jueves, señalaron las fuentes.



Subrayaron que ahora la prioridad es localizar a los otros tres tripulantes del pesquero, que en el momento de la desaparición se encontraba faenado a 75 millas de otro barco del mismo armador.



El pasado jueves, la tripulación del "Senefand Uno" no contestó a la llamada que diariamente efectúa con su sede en Vigo, pero el armador no dio la alerta al no activarse la baliza de emergencia, y atribuyó la situación a problemas en las comunicaciones por vía satélite o radio, añadieron las fuentes.



El "Senefand Uno", de bandera de Senegal, tiene 24 metros de eslora y había superado "sin incidencias" en octubre pasado las revisiones técnicas en Vigo.



El barco cuenta con "todos los certificados necesarios" y disponía de un "equipamiento reforzado de localización y seguridad de última generación", según Profand.



La armadora, que dispone de otro barco similar en Senegal, el "Senefand Dos", tiene además embarcaciones de pesca y negocios en Argentina, Perú y la India, y varias plantas de procesado y congelación de productos del mar en España.