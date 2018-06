As reservas do grupo sanguíneo A negativo permanecen baixas en Galicia

As reservas do grupo sanguíneo A negativo (A-) permanecen baixas en Galicia, mentres que as de Cero negativo (0-), Cero positivo (0+) e A positivo (A+) atópanse normais, segundo a información facilitada este mércores pola Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS).

ADOS lembra que para poder atender as necesidades dos centros sanitarios galegos son necesarias 500 doazóns de sangue cada día, polo que subliña a importancia de acudir a doar de todos os grupos sanguíneos.

Co fin de facilitar a doazón, o vindeiro luns, 11 de xuño, ADOS desprazará unidades móbiles aos municipios coruñeses de Ferrol -á beira do mercado no Barrio de Caranza-, Ordes -detrás do Concello-, A Coruña -no cuartel da Guardia Civil-, Santiago -Área Central en Fontiñas e na Xunta diante da cafetaría-.

Ademais, haberá unidades móbiles na localidade luguesa de Monterroso --á beira do Consistorio--, así como nos ourensáns de Baños de Molgas -diante do Bar Gándara- e Xunqueira de Ambía --diante do Concello--.