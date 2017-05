Retiran dos años el carné al camionero que aplicaba por 10 la tasa de alcohol permitida

El camionero de Redondela (Pontevedra) interceptado la pasada semana en la autopista A-52, a la altura de Ponteareas, cuando multiplicaba por 10 la tasa máxima de alcohol permitida para este tipo de conductores profesionales, ha sido condenado a realizar 60 días de trabajos en beneficio de la comunidad y se le ha retirado el carné por un periodo de dos años.



A la salida del Juzgado de Instrucción número tres de Ponteareas, el abogado de la defensa, Luis Orge, ha comunicado que en la mañana de este martes se ha celebrado el juicio rápido por estos hechos, en el que la fiscal y el abogado de la defensa han llegado a un acuerdo por el que el Ministerio Público ha rebajado la pena que solicitaba inicialmente.



En concreto, una vez descartada la prisión, la Fiscalía pedía cuatro años de retirada de carné y multa de 2.500 euros, pero finalmente ha pedido tres años de retirada de carné y 90 días de trabajos en beneficio de la comunidad.



Con ello, debido a que la conformidad en el juicio rápido lleva aparejada la reducción de la pena en un tercio, la condena final es de dos años de retirada de carné y 60 días de trabajos.



El abogado de la defensa ha valorado positivamente la pena sentenciada, ya que entiende que en vista de los hechos "cualquier cosa que no pasase de dos años --de retirada de carné-- era un acuerdo satisfactorio", puesto que más tiempo suponía la pérdida de la vigencia del permiso de conducir.



DECIDIÓ PARAR



El letrado ha explicado que el camionero, que como consecuencia de lo ocurrido ha perdido su trabajo, está recibiendo tratamiento para epilepsia y toma Trankimazin, lo que, ha apuntado, hizo que el alcohol "le subiese más, le hizo reacción".



De hecho, ha indicado que el atestado reconoce que estaba tranquilo y hablaba, cuando con una tasa de más de 1,60 mg/l "debería estar en el suelo".



Además, tras agradecer a la fiscal que entendiese las circunstancias personales de su cliente, ha puntualizado que el hombre condujo en total 18 minutos y decidió parar porque "se encontraba mal".



Así, ha comentado que los agentes de la Guardia Civil de Tráfico le interceptaron en el área de servicio cuando ya estaba deteniendo el camión.



En este marco, el abogado ha señalado que no se le imputan delitos de conducción temeraria ni daños personales, sino únicamente conducción bajo los efectos de las bebidas alcohólicas.



"Es una situación increíble hasta para él, que, dentro de lo malo, está contento de que no pasó nada", ha concluido, antes de añadir que nunca había tenido "una simple multa".



INTERCEPTADO



El camionero, vecino de Redondela de 44 años e iniciales J.J.O.C., fue interceptado el pasado martes, día 23, en la autopista A-52 cuando multiplicaba por 10 la tasa máxima de alcohol permitida para este tipo de conductores profesionales del transporte de mercancías.



Tras recibir un aviso de que el conductor de un camión articulado circulaba de forma errática, patrullas del destacamento de O Porriño procedieron a interceptarlo y le realizaron la prueba de alcoholemia, en la que arrojó positivos de 1,69 y 1,63 mg/l.



Por todo ello, se inmovilizó el camión, con el que pretendía viajar hasta Francia, y se le instruyeron diligencias judiciales.