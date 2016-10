Decenas de pasajeros gallegos permanecen atrapados en Lanzarote tras la cancelación este miércoles del enlace que une la isla canaria con Santiago de Compostela operado por Ryanair, que los ha reubicado en sus líneas regulares, lo que provocará que tengan que esperar entre cuatro y 10 días para su regreso a la península.



Así lo ha confirmado, en declaraciones uno de los afectados, el alcalde de A Cañiza (Pontevedra), Miguel Domínguez, cuyo vuelo está ahora programado para el próximo miércoles, día 2, una semana más tarde del regreso que había fijado.



Las escenas de tensión e indignación se sucedieron a lo largo de la tarde de este miércoles ante las oficinas de la compañía en el Aeropuerto de Lanzarote, donde fue preciso incluso que se personase la Policía para calmar los ánimos.



Miguel Domínguez, y el resto de pasajeros del enlace a Santiago, llegaron "con normalidad" al aeropuerto en la tarde del miércoles, destaca el regidor, quien ha precisado que el aeródromo estaba "operando con normalidad".



Los pasajeros no fueron informados de la cancelación del vuelo hasta que estaban "embarcando", momento en el que la compañía les trasladó que el enlace no saldría, "sin dar más explicaciones", y les remitió a la oficina de atención al cliente.



LARGAS COLAS



Los afectados gallegos coincidieron en este punto con otros pasajeros de Ryanair que habían sufrido la cancelación de sus vuelos a Italia y a Madrid, lo que provocó largas colas de espera que fueron denunciadas en las redes sociales por los usuarios.



Miguel Domínguez ha puesto como ejemplo que él mismo permaneció esperando a que le diesen alguna solución a su situación desde las 16.30 horas hasta pasada la medianoche. El escaso personal para atender las reclamaciones causó una manifestación improvisada ante las oficinas de Ryanair.



"Es, sobre todo, una situación de impotencia. Nadie te explica nada, nadie te dice nada", ha criticado el regidor de A Cañiza, quien también ha denunciado que la compañía sólo les facilitó una botella de agua para cada dos personas y un ticket para un bocadillo pasadas las 23,30 horas.



A mayores, la compañía ha ofrecido el cambio de billete a los pasajeros afectados por alguna plaza en sus líneas regulares entre Lanzarote y Santiago, que sólo hay los domingos y miércoles. Con ello, los pasajeros denuncian que han sido reubicados para volar los días 29 de octubre, 2 de noviembre y hasta 6 de noviembre, ha confirmado Miguel Domínguez.



No obstante, la compañía les ha trasladado que, inicialmente, sólo se hará cargo de los gastos de alojamiento de la primera noche y que las restantes tendrán que ser adelantadas por los afectados. Aunque los pasajeros prevén reclamar estas cantidades a Ryanair, tras poner su queja les fue facilitado un documento en el que "trasladaban que no son responsables de los gastos provocados por cancelaciones por causas meteorológicas".



ALTERNATIVAS "DIFÍCILES"



Miguel Domínguez ha recordado que para dejar Lanzarote "no hay muchas opciones" y las más rápidas pasan por ir "en ferry" a otra isla y desde allí volar a Madrid para trasladarse después a Galicia, un peliplo "difícil" en el que, además, tendrían que adelantar el dinero. "No es nada fácil", ha sentenciado.



El regidor de A Cañiza ha criticado la "falta de información" y lo "abandonados" que se sienten los pasajeros en esta situación y ha puesto de relevancia que en la tarde de este miércoles hubo varios vuelos que sí despegaron del aeropuerto de Lanzarote, incluidos algunos de Ryanair.