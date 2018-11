Un Oscar de oro para un queso color café

La cooperativa Campo Capela, en el corazón del parque natural de As Fragas do Eume, se ha traído de los World Cheese Awards, considerados como los Oscar del queso, dos medallas, una de ellas por su particular queso "Mouro", de color oscuro por su corteza de café y canela.



Es uno de sus productos más atractivos y de más reciente lanzamiento y el galardón no ha pasado desapercibido para la clientela potencial. De hecho, los productores ya avanzan que puede haber "retrasos en la entrega" a futuros compradores.



Su elaboración requiere de tiempo e ingredientes seleccionados, con base en una pasta blanda de leche cruda de vaca sometida a un proceso de maduración de más de dos meses.

La distinción dorada ha venido acompañada de otra de bronce para su propuesta de la variedad tetilla tras el certamen celebrado en la ciudad de Bergen, en Noruega

El reconocimiento no ha sido casual, pero sí ha sido sorprendente en la agrupación, que no envió representación al evento dado el coste que implicaba viajar a tierras nórdicas.



La gerente de Campo Capela, Ana Vence, relata que recibieron una llamada una vez finalizada la feria.



"Puede que en unos días no haya existencias", desvela ante el "impulso" que la medalla de oro de los World Cheese Awards ha aportado a la cooperativa.



Eso sí, resalta que habrá que esperar únicamente "días o unas semanas" para dar respuesta a toda la demanda que ya han detectado y la que prevén a corto plazo.

El aplauso mundial a su labor a media escala sirve para ensalzar a un colectivo que cumplirá su primer medio siglo de vida en 2019

Las semanas previas a ese año también tienen otros focos de atención, como la salida al mercado de su primera línea de yogures, que ya han "regalado de prueba" a algunos allegados y clientes tras ultimar el producto que deseaban.



Sus integrantes, unos 240 socios, entregan más de un millón de litros de leche al mes, de los cuales se transforman unos 300.000.



Vence admite que el premio al queso "Mouro" es una "ilusión para los asociados" y habla de un "queso diferente" que ya deja "muchas alegrías" tras haber surgido de un meditado proceso.

Es el elogio a una cooperativa que también se dedica a la producción de carne y que reparte sus miembros en las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal

"Ha sido una repercusión tremenda, no cuentas con esto; volverá poco después de que se agote, pero tiene que ser con la maduración que exigimos", insiste la gerente.



Hay vida más allá del queso oscuro, única medalla de máximo nivel entre los aspirantes de Galicia: la distinción a su tetilla ha derivado en una "satisfacción enorme" por considerar que es "el queso gallego por excelencia".



Además, Campo Capela guarda sitio preferente para el requesón de A Capela.



Tiene fiesta gastronómica propia cada verano en esta pequeña localidad interior y se facturan una variedad natural, otra "afrutada" a modo de "mousse" y una última para untar.



La responsable de la cooperativa deja entrever cierta emoción al rememorar el galardón con apenas unos días de diferencia ante su entrega.



No en vano, toman parte quesos de 41 países de todo el mundo hasta alcanzar un número de candidatos que excede los 3.700 en total.



Ya ha recibido otros, pero este premio, con tan solo tres años de vida para el "Mouro", sabe mejor que nunca.