Una semana sin Diana Quer

A primera hora de la mañana, y como cada jornada desde hace siete días, efectivos de emergencias han retomado este lunes las labores de rastreo para dar con algún indicio del paradero de la joven madrileña Diana Quer, cuyo rastro se perdió en A Pobra do Caramiñal (A Coruña) hace justo una semana.



Según han confirmado a Europa Press fuentes del dispositivo, un día más volverán a hacerse batidas por el entorno del domicilio de la joven y de la población en la que fue vista por última vez, con el objetivo de encontrar algún indicio de su paradero, ya que, por el momento, no ha sido localizado ningún rastro.



En estas labores, coordinadas por la Guardia Civil, participan efectivos de Protección Civil de A Pobra, Porto do Son, Boiro y Ribeira, así como del GES de Muros. No se descarta que puedan intervenir también medios aéreos.



De hecho, durante este domingo participó también en las labores de búsqueda un helicóptero, que rastreó desde el aire la zona del Barbanza.



SIN RASTRO



Las distintas jornadas de búsqueda por tierra y aire, en las que también se han empleado perros de rastreo, no han permitido, por el momento, localizar algún indicio sobre el paradero de la joven.



Así, no se ha encontrado su teléfono móvil, que permanece apagado desde su desaparición, ninguna prenda de ropa o señales de forcejeo o lucha en el camino que Diana Quer debía haber seguido para regresar a su domicilio desde las fiestas de A Pobra.



La familia de la desaparecida ha confirmado que en la vivienda de veraneo han localizado el DNI de la joven, que, en el momento de su desaparición, no portaba tarjetas de crédito. Estos datos hacen que su entorno se decante por la opción de que Diana Quer está retenida en contra de su voluntad y que no se fue voluntariamente.



La Guardia Civil, por su parte, mantiene abiertas todas las hipótesis, que van desde una posible marcha voluntaria, que haya sufrido algún percance o que haya sido víctima de algún acto violento.



Además de los rastreos, los agentes investigan las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona en la que desapareció Diana Quer y los testimonios que han aportado algunas personas de la zona.



DESAPARICIÓN



Diana María Quer López-Pinel fue vista por última vez en la madrugada del lunes 22 a un kilómetro de la vivienda donde veranea con su familia en la zona de Cabío-Xobre, en un área del paseo marítimo de A Pobra, donde tenían lugar las fiestas locales.



Desde que sus familiares presentaron la denuncia ante la Guarda Civil tras constatar su ausencia, agentes de la Policía Local y distintas agrupaciones de voluntarios de Protección Civil de A Pobra, Porto do Son, Boiro y Ribeira, así como familiares y vecinos colaboran en la búsqueda de la joven.



La chica mide 1,75 metros, tiene el pelo largo liso y moreno, ojos oscuros y pesa unos 55 kilos. La última vez que fue vista vestía pantalón corto rosa, camiseta blanca y sudadera y calzaba zapatillas negras con cordones.