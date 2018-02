Sindicatos de Justicia acusan a la Xunta de querer "poner a la ciudadanía en contra"

Julio Bouza, como portavoz del comité constituido por los sindicatos SPJ USO, A Xustiza CUT, FeSP UGT, CSIF, STAJ, CIG y CCOO, ha explicado a los periodistas, antes de la mesa de negociación de hoy, que los representantes de los trabajadores llegan con "todas las mejores expectativas del mundo" para intentar alcanzar acuerdos "con sentido común".

Instantes antes de acceder al encuentro con los directores generales de Función Pública y Justicia, José María Barreiro y Juan José Martín, en la Escola Galega de Administración Pública (EGAP), Bouza ha considerado que la actitud del Gobierno gallego no es la idónea.



"Nunca llegaron a ver esto como lo tenían que ver. No estaban acostumbrados a tener negociaciones de calibre (...) Creo que no tienen capacidad para ver el conflicto de la Justicia gallega", ha defendido al tiempo que calificado sus reivindicaciones como "justas".

En todo caso, tras el aviso del vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de que no habrá movimiento de la oferta económica, los trabajadores mantienen que no desistirán de la huelga "hasta que ellos den un paso y quieran negociar".



"No es lícito venir con talante negociador y previamente hacer unas declaraciones diciendo que no se va a mover. Eso no es negociar, es imponer", censura el comité de huelga.



Los funcionarios creen que la Xunta "juega al desgaste" y que busca "poner a la ciudadanía en contra", aunque alertan de que eso no funcionarán porque notan respaldo en la calle.



Consultados por la posibilidad de alcanzar acuerdos parciales, matizan que "son cinco reivindicaciones" que "no se van a negociar por separado".



Los trabajadores han llegado a la EGAP en manifestación desde los juzgados, formada por algo más de medio centenar de personas, con la mayoría concentrada frente al edificio, en la que estaba la diputada de En Marea Alexandra Fernández mientras el resto entraba a la reunión.



Tras unos minutos de reunión, en los que los representantes de la Xunta han presentado una propuesta con pequeñas modificaciones y ningún movimiento a nivel salarial, ha habido un receso para que los sindicatos estudien los cambios.



La jornada de hoy es la novena laboral consecutiva de paros desde que comenzó la huelga.