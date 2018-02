Sito Miñanco senta hoxe no banco por branqueo, mentres o xuízo de Oubiña contra Avendaño aprázase

José Ramón Prado Bugallo, máis coñecido como Sito Miñanco, volverase a sentar no banco dos acusados o vindeiro martes xuízo por branqueo de capitais procedentes do narcotráfico, o mesmo día en que estaba previsto que se celebrase o xuízo de Laureano Oubiña contra Carmen Avendaño e que foi aprazado.

Fontes xudiciais confirmaron que o xuízo quedou suspendido pola ampliación da demanda de Laureano Oubiña, cuxa defensa pediu nunha vista previa o pasado mes de xaneiro que se achegase como documentación a gravación da entrevista radiofónica na que a presidenta de Érguete --asociación de loita contra o narcotráfico--, Carmen Avendaño, dixo que había traficado con outras sustancias á marxe de haxix e cannabis.

"Non teño o sentimento de ofender a este señor. Dixen o que dixen, mantéñoo e sostéñoo. Se fixen algunha manifestación non foi ofensiva, senón baseada en feitos reais", afirmou o pasado mes de xaneiro Carmen Avendaño, logo da vista previa na que Laureano Oubiña pedía que se retractase das súas palabras, a cambio do que retiraría a demanda.

Ese mesmo día, á saída do xulgado, a presidenta do colectivo antidroga explicou que cando declarou que traficara con outras sustancias, referíase "ao tabaco". "En ningún momento mencionei a cocaína, a heroína, nin ningún outro tipo de drogas", argumentou.



Sito Miñanco, desde o cárcere ao banco

En todo caso, mentres que o xuízo que enfronta a Oubiña e Avendaño queda aprazado, quen si sentará no banco é Sito Miñanco, que neste momento atópase en prisión provisional despois de que, durante o seu réxime de semilibertad, fose de novo detido nun macrooperativo que se saldou con 40 arrestados en toda España, entre eles, o fillastro de Oubiña e a filla de Miñanco en Galicia.

Concretamente, o xuízo contra Sito Miñanco (en prisión de novo logo da detención da `Operación Mito`) e catro familiares, para os que a Fiscalía pide seis anos de prisión e unha multa de 10 millóns de euros, comezará coas cuestións previas o vindeiro martes na Sección Segunda da Audiencia Provincial de Pontevedra, a partir das 10,15 horas.

No seu escrito con data de novembro de 2016, recollido por Europa Press, o fiscal Jesús Calles Villamandos pediu tamén pechar a inmobiliaria que se usaba supostamente para o branqueo de capitais, San Saturnino, e que precisamente protagonizou o rexistro máis longo na vila de Cambados o 5 de febreiro, cando se despregou a 'Operación Mito', e tivo á localidade arousá no punto de mira da loita contra o narcotráfico.

De feito, o Ministerio Público solicita no seu escrito que a Audiencia acorde o peche "definitivo" da axencia inmobiliaria San Saturnino, así como o comiso da "totalidade" dos bens que foron adquiridos, segundo o escrito xurídico, a través de diñeiro procedente supostamente da actividade delituosa.



Seguiron funcionando

Cando foi detido o pasado 5 de febreiro, Sito Miñanco gozaba dunha situación de semiliberdade en Alxeciras, onde formalmente traballaba nun aparcadoiro e colaboraba cunha ONG, mentres que só podía viaxar a Galicia de forma esporádica, nalgún dos seus días de permiso, aínda que non podía vivir na Comunidade galega.

Neste tempo, seguiron funcionando varios negocios que se incluíron na investigación por branqueo pendente de xuízo e que foron rexistrados pola Unidade de Delincuencia e Crime Organizado nun operativo que levou a cabo en varias provincias españois, con actuacións en Cambados ou Baiona no caso da pontevedresa.

No escrito de Fiscalía para o xuízo que terá lugar o vindeiro martes na Audiencia Provincial de Pontevedra, enumérase a actividade da inmobiliaria San Saturnino, sociedade constituída en 1985, que posteriormente foi vendida á que era a esposa de Sito Miñanco en 1987.

A Fiscalía sinala, así mesmo, que co "auxilio de quen foron a súa esposa e cuñada, (Sito Miñanco) foi destinando as cantidades de diñeiro procedentes do narcotráfico á adquisición de inmobles", os cales se enumeran no documento de conclusións.

Ademais destas actuacións, Fiscalía tamén relata as accións realizadas a través da sociedade Jolva, constituída en 1988 por parte da inmobiliaria San Saturnino representada por Sito Miñanco e pola mercantil JAM S.L., ao 50% cada un dos seus socios. Nesa mesma data, a sociedade xa comprou un terreo de 12.906 metros cadrados fronte á praia de Montalvo, no municipio de Sanxenxo (tamén baixo a lupa na nova investigación xudicial da Audiencia Nacional despregada este mes de febreiro).



"Os de sempre"



En días pasados, e após o dispositivo despregado contra a rede de Sito Miñanco, o inspector xefe da Unidade de Delincuencia e Crime Organizado asegurou que este caso é "excepción que confirma a regra" na actual loita contra a droga en Galicia. "Non deixa de ser como ao final ten que volver unha persona dos 80-90 para facer algo como é dominar o proceso; en ninguén dos mozos vimos iso", afirmou.

Así, e nunha entrevista con Europa Press, o alto mando policial manifestou que, aínda que redes como a que se atacou policialmente "parecía que non existían" (en Galicia), esta situación "non debe levar agora a modificar o discurso": "Se tal, a matizalo, pero nós con carácter xeral, seguimos diagnosticando que aquí segue en vigor a figura do narcotransportista". É dicir, hai "grupos na ría de Arousa que con carácter xeral non teñen o nivel de actividade da época de Sito Miñanco, o que é dominar o proceso", expuxo, antes de remachar: "Temos que ver este episodio como algo dos de sempre".



Secuestro de 'Fariña'



Ademais da coincidencia no tempo os dous sinalamentos xudiciais -un deles aprazados-, a sesión penal que si se celebrará coincidirá coa estrea da serie baseada no libro 'Fariña' do xornalista Nacho Carretero, que foi denunciado polo exalcalde do Grove, José Alfredo Bea Gondar, para pedir a súa prohibición de difusión.



O que foi rexedor popular depositou xa a fianza para que se prohába a venda e impresión de máis exemplares desta obra na que relata a historia do narcotráfico en Galicia e que, logo de coñecerse esta noticia, disparou as súas vendas nas librarías galegas até esgotarse os exemplares.