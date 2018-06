Iago Aspas: "Soy un Golf GTI, que es un coche para usar siempre y no falla"

Dispone de varios automóviles y la web buscocoches.com dio a conocer un vídeo en el que aparecía con un Porsche mientras comentaba diversos aspectos relacionados con el automovilismo.

Cuestionado por el automóvil con el que se sentía identificado, el futbolista moañés expresó que "en el que me reflejo más es en el Golf GTI porque es un coche se que puede usar para todo en el día a día y casi nunca suele fallar".

El morracense comentó que comparte esta afición "con Hugo Mallo en el Celta y con Silva en la selección. Sí que me gusta seguir el mercado, tanto de coches nuevos como de segunda mano, porque me gusta bastante".

En lo referente a la actualidad en el mundo del motociclismo y el nivel de Marc Márquez, Aspas explicó que "creo que Valentino Rossi está un poco nervioso porque ve que puede quitarle muchos de los récords que tiene".

Cuando termine su aventura en el mundo del fútbol, el jugador de Moaña no descarta convertirse en piloto. "A corto plazo no, quizás en un futuro igual sí. En Galicia gusta mucho el tema del motor, especialmente los rallys. Igual en unos años pruebo algo en alguna subida. Ya realicé algún curso de pilotaje en circuitos cerrados. Es lo que llevo realizado hasta el momento", expresó.

"Mi primer coche fue un Nissan Primera heredado de la familia. Anduvieron todos mis hermanos con él y a mí me tocó unos ocho o diez meses. Cuando me hicieron el primer contrato profesional con el Celta B, me compré un Golf GTI", indicó Aspas y añadió que "un coche tiene que ser bonito y además tener buenas prestaciones. Si no tiene estas dos características no me gustan".