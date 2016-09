detección precoz da dislexia ou o uso da impresión 3D para a creación de solucións médicas personalizadas foron algunhas das solucións tecnolóxicas eficientes que se poden aplicar á sociedade que se presentaron na segunda xornada de Spin2016, un evento que reúne mozos emprendedores de máis dunha vintena de países con universitarios, empresarios e personalidades do mundo da cultura.



Este é o caso da lingüista, emprendedora e investigadora experta en dislexia Luz Rello, gañadora do Premio Princesa de Girona Social 2016 pola súa aplicación Dytective, un test que integra xogos lingüísticos e atencionales para a detección precoz da dislexia. Deste modo, este xogo axuda a identificar as persoas con dislexia e mellorar as súas capacidades lingüísticas e atencionales pois ofrece unha serie de exercicios que teñen unha base científica e están deseñados para calquera idade a partir dos tres anos.



En declaracións a Europa Press, Rello destaca que é "a primeira vez que se integran xogos lingüísticos con intelixencia artificial (redes neuronais) para detectar dislexia en menores" aínda que afirma que a concesión do recoñecemento Princesa de Girona obedece ao impacto social desta aplicación.



"O proxecto mestura investigación e impacto social e iso é importante porque hai moitas investigacións que se fan pero que non teñen en conta á sociedade", engade. Así, explica que a súa tese comezou no laboratorio para logo saír á rúa "porque se trata de aplicar os resultados a contextos reais, investígase coa persoa na súa casa e co que acontece no seu contexto".



Ata a data, foi avaliado con máis de 10.000 persoas e conta cun 90% de precisión. Para o seu posta en marcha (previsiblemente sairá á luz en novembro) ha contado coa colaboración de máis de 100 colexios, centros especializados e asociacións de dislexia de máis de 15 países. "A aplicación descargouse máis de 70.000 veces pero o seu impacto é maior porque pode acontecer que esa única descarga sexa a dun colexio, polo tanto repercute en centenares de persoas", detalla Rello.



Todos aqueles interesados en contactar coa investigadora poden consultar a web `http://changedyslexia.org/`, o obxectivo da cal é levar a aplicación a colexios, hospitais, institucións públicas, familias e profesionais. "As estatísticas revelan que entre o 8% e o 11% da poboación en España é disléxica. Eu quero eliminar este tabú e axudar aos nenos que o padecen porque está demostrado que isto repercute nas súas notas", asegura.



De cara ao futuro, Rello revela que traballa nunha aplicación que dea boas noticias e non malas ao potenciar as calidades que un posúe, aínda que precisa que ten máis ideas en mente. "Pero a investigación cócese a lume lento", chancea.



MODEL2MARKET



Spin2016 tamén busca dar un pulo a aquelas persoas que están a punto de crear a súa empresa como é o caso dos 30 proxectos finalistas de 10 países que este 1 de outubro competirán na final Model2market, con premios valorados nun total de 100.000 euros.



Un destes proxectos é Mediprint, unha startup de México que axuda ás persoas a recuperar as súas capacidades, con dispositivos médicos personalizados fabricados con tecnoloxías de escanear e impresión 3D. O seu director xeral, Zaid Badwan, detalla a Europa Press que a idea xurdiu cando a súa nai quedou incapacitada por unha escaiola mal posta polo que ideou un produto (NovaCast) que substitúa ás escaiolas e facilitar a mobilidade ao adaptarse ao corpo, entre outras vantaxes, xa que é "unha alternativa ao xeso máis cómoda", que se usa non só en fracturas senón tamén para escordaduras e luxaciones.



Ademais, Badwan subliña a importancia que supón participar nun evento como Spin2016 -organizado por RedEmprendia, Santander Universidades, a Universidade de Santiago de Compostela, a Fundación Cidade da Cultura de Galicia e a Xunta de Galicia-, xa que permite abrir a porta ao financiamento deste proxecto, elaborado con fécula de millo, que xa suscitou o interese de hospitais en México e España. "O emprendimiento é algo moi duro pero anímanos ver que podemos contribuír a mellorar a calidade de vida das persoas", asevera.