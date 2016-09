El alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, ha considerado hoy que lo ocurrido en el pleno de ayer, cuando el PSOE rechazó un modificativo de crédito junto al PP, fue "una vergüenza" y pide "responsabilidad, altura de miras y anteponer los intereses de la ciudad a los intereses partidistas".



Durante el desayuno de Fórum Europa Tribuna Galicia, Suárez ha comentado la situación de su ciudad después de que los socialistas hayan roto el pacto de gobierno que mantenían con Ferrol en Común, por importantes divergencias y con un enfrentamiento interno que ha dejado a dos de los cinco concejales socialistas todavía dentro del Ejecutivo.



"La democracia nos llevó a que en la investidura tres fuerzas de izquierda me hayan apoyado. El PP no va a formular en ningún caso una moción de censura y ahora tenemos un horizonte complicado. Si no hay moción de censura es tiempo de responsabilidad, de altura de miras y de anteponer los intereses de la ciudad a los intereses partidistas", ha subrayado.



Ha añadido que Ferrol "necesita de un gobierno estable" y eso "no es solo responsabilidad del alcalde sino de los veinticinco concejales", por lo que espera que contribuyan.



Ha dicho que respeta "muchísimo al Partido Socialista" y cree "firmemente" en el documento firmado con el PSOE que "puede servir para paliar muchos de los problemas que tiene la ciudad y que va a seguir con el Partido Socialista o sin el Partido Socialista".



"El PSOE tiene un problema interno importante no solo a nivel local. Está viviendo una especie de tormenta perfecta. Debe solucionar la situación de dos bandos que tiene", ha abundado.



Respecto al pleno de ayer asegura que se llevaba "una modificación de crédito de un millón de euros para mejorar la vida de la ciudadanía que, por intereses partidistas, fue tumbada con el único fin de debilitar a un gobierno".



"Fue una vergüenza. Sirve para tener patrullas de barrio, arreglar un local social donde se dan comidas a personas que lo necesitan, actuaciones urbanísticas en barrios abandonados y hacer pagos a pequeños proveedores. Muchas de esas propuestas fueron hechas por los concejales socialistas", ha declarado.



Durante su intervención ha apostado por "un nuevo espacio de convivencia comunitaria" que sea "más democrático e inclusivo" y "de igualdad de oportunidades".



Ha deseado "gobernar y decidir con la ciudadanía" y ha comentado como pieza clave en la economía de Ferrol el saneamiento de la ría, que da trabajo a quinientas familias y podrían ser "miles".



Una persona, desde el público, ha preguntado a Suárez si, desde su experiencia, le recomendaría a Xulio Ferreiro gobernar junto al PSdeG-PSOE.



Jorge Suárez ha asegurado que "los acuerdos tienen que hacerse en función de documentos" y le ha recomendado ese pacto "si hay un acuerdo de programa serio y riguroso que se pueda cumplir".



Ha asegurado que es positivo "todo lo que sea sumar" y en el caso de los socialistas es así, pues comparte buena parte de ese partido con las mareas la visión política: "Al PSOE algunos todavía lo podemos calificar como una fuerza de izquierdas", ha apuntado.



"Se lo recomiendo aunque pueda acabar en duros sufrimientos y retorciéndose de dolor", ha concluido Suárez en tono irónico tras lo ocurrido en Ferrol.



La diputada de En Marea por A Coruña en el Congreso, Yolanda Díaz, ha definido a Suárez como "una persona sencilla, humilde, pero que con muchas dificultades está cambiando el país" y ha asegurado que está muy comprometido con la "defensa del bien común".



"Tuvo que salir de Ferrol por razones socioeconómicas y volvió por lo mismo. Es un funcionario de la administración de Justicia que representa el nuevo municipalismo que está siendo agredido, uno de los alcaldes del cambio en tiempo de excepción", ha comentado.



Ha considerado que Suárez tiene el cargo en un momento en que el "bipartidismo está en crisis" y ha dicho que para ella el bipartidismo es "la forma de gobierno en la que no mandan los que se presentan a las elecciones".