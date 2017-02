Suceso en A Estrada: las autopsias apuntan que el varón mató a su suegra antes de suicidarse

Las autopsias practicadas a los tres miembros de una misma familia que el domingo fueron hallados muertos en A Estrada apuntan a que el varón disparó y mató a su suegra antes de quitarse la vida con la misma escopeta que la Guardia Civil localizó junto a su cadáver, informaron fuentes judiciales.



El resultado preliminar de las autopsias corrobora la tesis inicial de la investigación en cuanto a que el varón, J.I.O., y su mujer, A.O.T., ambos de 56 años, se suicidaron, ella ahorcándose, y que la madre y suegra de aquellos fue abatida con el arma de fuego.



Asimismo, descarta la participación de otras personas en los hechos.



La subdelegada del Gobierno en Pontevedra, Ana Ortiz, ha indicado por su parte que la investigación ha logrado determinar la secuencia de los hechos y, según ha explicado, "primero fue la mujer" quien se suicidó ahorcándose en el galpón anexo a la vivienda familiar, situada en la parroquia de Callobre.



A raíz de su muerte, el marido de la fallecida "tuvo una respuesta" con su suegra y la mató disparándola con una escopeta, tras lo cual él mismo se quitó la vida.



Ortiz ha desvelado que "no había antecedentes" de violencia de género en este domicilio y, de hecho, ha aclarado que este caso no se vincula con este fenómeno porque "ella se ahorcó".



La subdelegada del Gobierno en Pontevedra ha circunscrito esta "desgracia" al ámbito familiar de los tres fallecidos, por lo que la investigación "no tiene mucho más recorrido" al haberse confirmado dos suicidios y un homicidio.