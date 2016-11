La superluna dejó una estampa única en Santiago

En la noche de ayer se pudo ver la luna llena más cercana a la Tierra y, por tanto, más grande de los últimos 70 años. Así, no llegará a verse una luna con características similares hasta el 25 de noviembre de 2034, siendo la de este mes, la más grande hasta la fecha en el siglo XXI, según informa la NASA.



La órbita elíptica del satélite, produciendo que la Tierra se encuentrara a más de 48.000 kilómetros de su punto más lejano, permitió ver la luna un 14% más grande y un 30% más luminosa de lo habitual. Un fenómeno que no ocurría desde 1948.



No obstante, la de noviembre no será la última superluna, o `luna de perigeo`, que se producirá a lo largo de este año, ya que, aunque en menor intensidad, el próximo 14 de diciembre se podrá apreciar este fenómeno. El pasado 16 de octubre también se observó una superluna.



El término superluna se utilizaba originalmente en la astrología moderna para referirse a una luna nueva o llena que ocurre cuando la luna se encuentra dentro del 90% de su máximo acercamiento a la Tierra en una órbita determinada, sin embargo, ahora se utiliza más para hacer referencia a una luna llena que está más cerca de la Tierra que la media.