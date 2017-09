Surfistas hallaron en la Ría de Vigo una cría de tiburón azul muerta

Un grupo de surfistas de la playa de Patos se encontró una cría de tiburón azul el domingo cerca de las dos del mediodía. A esa hora no había nadie más en esta playa, en la que haga frío o llueva nunca falta los amantes del surf. Fueron los únicos testigos de la presencia de este escualo, que estaba muerto en la orilla y al que colocaron en una tabla para contemplarlo de cerca. La tintorera es un tiburón de cuerpo estilizado y alargado, con un hocico largo y cónico. Desde la Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños (Cemma) explican que en los últimos años se han visto escualos de unos 80 centímetros y que es relativamente habitual verlos en verano. Son crías que entra en la Ría para alimentarse de peces cerca de la costa en aguas tranquilas y que terminan varando o son capturados por pescadores de caña, según explica el portavoz de este colectivo, Alfredo López.

La semana pasada había aparecido otro ejemplar en la desembocadura del lagares y hace quince días de nuevo en Patos. Añade asismismo que no hay que asustarse de estos pequeños ejemplares porque no hacen nada y que tampoco se les debe molestar. Recomiendan llamar al 112, que a su vez contacta con el Cemma, con el fin de realizar un registro y para que una vez que toman los datos científicos avisen a las autoridades municipales para su retirada. También fue protagonista estos días el ejemplar de ballena azul que se avistó a 11 millas de las Islas Ons y que medía unos 24 metros de largo. Al parecer, hubo cuatro avistamientos de ballna aunque no está claro si se trataba del mismo ejemplar. Alfredo López destacó que no hay registros de la presencia de ballena azul en Galicia en los últimos años, salvo en el año 2005 cuando se produjo un varamiento de un ejemplar en Ribeira. En su opinión, que se haya podido ver en aguas de la plataforma es una buena noticia porque indica que hay riqueza en el mar (“hay comida y hay depredadores”) y porque a principios del siglo XX se había llevado a esta especie al borde de la extinción.