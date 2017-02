Suspenden el juicio contra `Lito` por la ausencia de su abogado

La Audiencia de Pontevedra ha aplazado hasta el 9 de febrero el juicio contra el empresario Ángel Martínez Pérez, conocido popularmente como `Lito`, acusado de seis delitos contra la Hacienda Pública por haber defraudado 9,5 millones de euros en impuestos durante los años 2011 y 2012.



El abogado del empresario no ha podido acudir a la vista oral, prevista para este jueves, al estar de baja médica.



El fiscal de delitos económicos de Pontevedra, Augusto Santaló, ha explicado que la defensa de `Lito` remitió un fax adjuntando un certificado médico que le recomendaba reposo en la jornada de hoy, algo que el ministerio público sospecha que es una "maniobra dilatoria".



"El jueves que viene, si no hay novedad, retomaremos el juicio", ha explicado Santaló, que entiende que "no hay posibilidad" de que se pueda llegar a un acuerdo con el empresario pontevedrés porque "son muchos millones" los que, presuntamente, habría defraudado a la Agencia Tributaria.



La Fiscalía solicita 14 años de prisión para el representante de las principales orquestas gallegas como Panorama, París de Noia y Filadelfia, y que se le condene al pago de casi 53 millones de euros, a razón de 21,6 millones de multa para él y otros 21,6 millones para su sociedad y los 9,5 millones que debería devolver a la Hacienda pública.



Según el escrito de acusación, la empresa Representaciones Lito S.L. no tributó durante esos dos años las cantidades correspondientes en el impuesto de sociedades, el IRPF y el IVA.



Las investigaciones de Hacienda concluyeron que la contabilidad de la compañía "no recoge la imagen fiel de la empresa", pues se contabilizan al 100% los ingresos de los clientes que quieren factura, pero advierten de que eso supone aproximadamente un 8% de lo facturado, mientras que no se registran "los que no las quieren", el 92% restante.



El fiscal añade en su argumentación que dicha contabilidad tampoco recoge otros conceptos como los gastos por los servicios de las orquestas ni los de los representantes utilizados para conseguir las contrataciones y se contabilizan como gastos facturas emitidas por otras empresas del grupo por distintos conceptos como material o transporte.



Ante este entramado, Augusto Santaló asegura que el balance de actuaciones por orquesta y el balance de actuaciones por representante se conocen por la documentación no oficial y permite fijar el volumen total del negocio por el que debería haber pagado los distintos impuestos.



La compañía, que ha reconocido ante el juzgado controlar entre un 50 y un 60% del sector de las orquestas en Galicia, no se limita, añade el fiscal, a poner en contacto a los clientes con las orquestas, sino que su cifra de negocio viene determinada por el producto vendido, que procede de la producción musical y de la intermediación.



Según los cálculos de Hacienda, la empresa ingresó en 2011 un total de 26.096.785 euros frente a los 2.160.422,76 euros declarados, mientras que en 2012 sus ingresos fueron de 23.973.409 frente a los 1.997.967,39 euros que recoge su contabilidad.



Así, con respecto al IVA el ministerio público concluye que la cuota defraudada por este impuesto fue de 8,3 millones entre ambos ejercicios, además de señalar que tampoco tributó correctamente por los agentes comerciales a su servicio, por los que no se le habrían retenido casi 700.000 euros.



A ese dinero habría que sumar, concluye el fiscal, las cantidades que no se tributaron correctamente en el impuesto de sociedades y que superarían los 500.000 euros.