Suspendidas as actividades no exterior en centros educativos galegos pola alerta por vento forte

A Comisión Escolar de Alertas tomou este martes a decisión de suspender as actividades no exterior nos centros educativos das zonas do suroeste e oeste da provincia da Coruña, Rías Baixas, interior de Pontevedra e A Mariña de Lugo por mor da alerta por vento forte.



Segundo explicou a Consellería de Educación nun comunicado, en concreto, a suspensión obedece a un fenómeno meteorolóxico adverso de nivel laranxa por refachos de vento superiores a 100-120 quilómetros.



Con todo a Comisión decidiu que se manteña a actividade lectiva, así como o transporte escolar en todos os centros educativos de Galicia. No caso de que a situación meteorolóxica "supuxese un risco superior ao declarado, os directores poderán adoptar as decisións oportunas a este respecto", engade.

Suspensión de actividades

Pola súa banda, a Dirección Xeral de Emerxencias e Interior da Vicepresidencia da Xunta alerta dun temporal con vento de nivel laranxa que afecta as provincias da Coruña, Lugo e Pontevedra.



Ademais da alerta por vento forte, o litoral das provincias da Coruña e Pontevedra continúan en alerta laranxa con vento do sur de forza oito e mar combinada do suroeste con ondas de entre cinco e sete metros.



A causa do temporal, Vicepresidencia da Xunta explica que se aconsella a suspensión das actividades pesqueiras e marisqueiras como medida preventiva naquelas zonas máis perigosas. Tamén se recomenda que se extremen as medidas de seguridade á hora de realizar calquera actividade no mar que se revisen os cabos e amarres das embarcacións.



Así mesmo, aconséllase permanecer lonxe da costa; é dicir, de praias, rompientes, paseos marítimos, espigóns, peiraos ou todas aquelas zonas que poidan ser varridas polo mar.