Suspendidas as actividades na maioría de colexios de Galicia ante a chegada de "Gisele"

A Xunta decidiu suspender as actividades no exterior dos centros educativos da maior parte de Galicia pola alerta de nivel laranxa que se activará coa chegada da borrasca "Gisele", que provocará refachos de vento superiores aos 100 quilómetros por hora nas provincias da Coruña e de Pontevedra e en zonas das de Ourense e Lugo.

De todos os xeitos, a Comisión Escolar de Alertas faculta ás direccións dos colexios para "adoptar as decisións oportunas" sobre a suspensión das actividades extraescolares no caso de que as circunstancias supoñan un risco superior ao previsto ou mesmo se se chegase a activar un risco aínda maior de alerta.

As predicións da Axencia Estatal de Meteoroloxía (Aemet) son que a partir das primeiras horas da madrugada do mércores se produzan refachos de vento de até 100 quilómetros por hora en toda a provincia da Coruña, así como en zonas de Lugo (A Mariña, centro e montaña), Pontevedra (Rías Baixas, Miño e interior) e Ourense (sur, noroeste e montaña).

No entanto, no resto do territorio, a alerta por vento será de nivel amarelo. Así mesmo, desde a madrugada do mércores tamén estará activa a alerta laranxa por temporal costeiro no litoral da Coruña, onde se espera mar combinado do suroeste con ondas de 5 a 6 metros.

Ademais da alerta por vento, este mércores tamén estará activa unha alerta amarela por choivas en zonas da Coruña, Pontevedra e Ourense; e por neve por encima dos 1.200 metros na montaña de Ourense e Lugo.