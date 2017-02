Suspendidas as actividades no exterior dos centros galegos polo temporal

A Xunta estendeu a situación de alerta de nivel vermello polo temporal costeiro e a alerta laranxa por fortes ventos a este venres, cando se esperan refachos que poderían superar os 111 quilómetros por hora.



Ademais, a Consellería de Educación suspenderá as actividades no exterior dos centros educativos en todos os concellos a partir das 15.00 horas, pero manterá a actividade docente e o transporte escolar.



A pesar diso, deixará en mans dos directores a adopción das medidas oportunas no caso de que as circunstancias meteorolóxicas supoñan un risco superior ao esperado na súa localidade.



Doutra banda o Goberno galego reiterou a súa chamada á "precaución" á poboación e destacou a importancia de seguir as medidas de protección adecuadas, como evitar achegarse a zonas nas que se poida producir un eventual golpe de mar.